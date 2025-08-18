WRC-1° Rally del Paraguay: A la espera de los mejores

El Rally del Paraguay, que corresponderá a la décima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por su sigla en inglés) y que se llevará a cabo del 28 al 31 de este mes, marcará un antes y un después en la historia del deporte motor de nuestro país.

Desde el anuncio de la confirmación de la presencia de Paraguay en el calendario ecuménico de la modalidad de rally (incluso por tres años: 2025, 2026 y 2027), que se dio el año pasado en la tradicional largada simbólica del Petrobras Transchaco Rally, en junio, Paraguay armó un equipo país para encarar con todo la organización –con la estrecha colaboración de todos los actores involucrados, directa o indirectamente– del trascendental evento mundial que está cada vez más cerca.

El sueño largamente acariciado por miles de fanáticos del automovilismo de nuestro país se está cumpliendo y la expectativa va creciendo conforme transcurren los días.

Y es absolutamente lógico, porque además de contar con los equipos oficiales (Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport y M-Sport Ford), se podrá vivir la experiencia de ver en acción a los mejores pilotos del mundo en suelo guaraní, incluyendo a cuatro campeones (Sébastien Ogier, 8 veces; Kalle Rovanperä, 2; Ott Tänak, 1, y Thierry Neuville, 1), a los que se sumarán grandes figuras de la WRC2; como ser Oliver Solberg, Yohan Rossel y Gus Greensmith; y entre ellas, también los paraguayos Fau Zaldívar y Diego Domínguez Bejarano, que sin duda darán batalla para constituirse en protagonistas en casa.

Dentro de los tantos preparativos, que incluye a varias instituciones y centros de volantes, una comitiva del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), encabezada por Amado Ortiz y Carlos Villate, aprovechó el fin de semana y ayudado por integrantes de los centros de la zona realizó varios trabajos de encintado de los tramos y de acondicionamiento de los mismos, cuidando en todo tiempo el aspecto de la “SEGURIDAD”, la que “NO SE NEGOCIA”, y que será fundamental para dejar una buena imagen como país y llegar al éxito deseado.

Quedarán algunas cuestiones pendientes para las próximas horas, pero estamos listos para recibir al Mundial.