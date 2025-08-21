Conversando con Carlos Moya, copiloto bicampeón del mundo de rally, en Paraguay

Embajador de la marca Volkswagen, el dos veces campeón mundial junto a su compatriota Carlos Sainz, compartirá sus experiencias y anécdotas en una charla amena y llena de recuerdos el viernes en el Centro Paraguayo Japones (CPJ), a partir de las 20:00.

Con 161 pruebas disputadas en el WRC, en la década del 90 cuando alcanzó sus dos coronas mundialistas (’90 y ’92) y tras ganar 24 carreras, abrirá al público el “baúl de sus recuerdos” para enriquecer una charla que será muy interesante, atendiendo a todos los cambios que se dieron de esa época a la actualidad en el deporte motor.

Desde el lunes y hasta el miércoles, la misma actividad se cumplirá en el Auditorio de la Gobernación de Itapúa. Luis Moya estuvo este jueves en Diesa S.A., adelantando lo que será su encuentro con los asistentes al conversatorio.