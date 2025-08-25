Congreso Americano FIA: Paraguay es anfitrión del evento

El congreso es un evento emblemático en el calendario internacional de movilidad y del deporte motor, que reúne a delegados de 33 países de América y está organizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).

Ben Sulayem declaró: “El Congreso Americano es la representación de lo que la FIA significa, una federación conectada a nivel mundial, líder en el mundo del automovilismo y la movilidad. Estamos mejorando e innovando en todos nuestros sectores y reuniendo a una comunidad apasionada para compartir conocimientos e ideas”.

“Aquí en Paraguay, y en toda América, la movilidad y el deporte motor están evolucionando rápidamente. Los grandes proyectos de infraestructura están conectando regiones e impulsando el comercio, y esta semana marca un hito histórico para el deporte motor sudamericano con la incorporación del Rally del Paraguay al calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA por primera vez”, concluyó.

