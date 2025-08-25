Karting-Ñu Guasu: Construirán nuevo kartódromo

Durante el evento no solo se dio a conocer la historia de la única pista de karting existente en Paraguay, sino que también se hizo un especial reconocimiento tanto a los pilotos históricos que han pasado por el Karting Club Paraguayo (KCP) como a los que hoy hacen flamear dignamente nuestra bandera tricolor en el exterior.
Igualmente, fue presentado un material audiovisual denominado “Visión de Futuro”, que repasó la historia de pilotos campeones tanto a nivel sudamericano como mundial que han salido de la pequeña pista de carrera, sin dejar de mencionar a otros grandes pilotos que nos representan en distintas categorías a nivel mundial, es decir, en el WRC y la F2.
Y, finalmente, se presentó a las autoridades asistentes el proyecto para la construcción de un nuevo kartódromo, cuyo compromiso de cumplimiento también fue anunciado en la ocasión.
