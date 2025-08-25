ABC Motor

Karting-Ñu Guasu: Construirán nuevo kartódromo

Esta noche, en un día más que histórico para el semillero del automovilismo nacional, el karting, la “Cuna de Campeones”, el Kartódromo del Parque de la Velocidad, ubicado en Ñu Guasu, recibió la ilustre visita del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem –que se encuentra por nuestro país cumpliendo una amplia agenda– y estuvo acompañado de varias autoridades gubernamentales y deportivas nacionales e internacionales.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 22:21
Jorge Maune, presidente del KCP, se dirige a los presentes. Entre algunos de los pilotos estuvieron Joshua Duerksen, Óscar Bittar y Alejandro Samaniego.
Jorge Maune, presidente del KCP, se dirige a los presentes. Entre algunos de los pilotos estuvieron Joshua Duerksen, Óscar Bittar y Alejandro Samaniego.Gentileza

Durante el evento no solo se dio a conocer la historia de la única pista de karting existente en Paraguay, sino que también se hizo un especial reconocimiento tanto a los pilotos históricos que han pasado por el Karting Club Paraguayo (KCP) como a los que hoy hacen flamear dignamente nuestra bandera tricolor en el exterior.

Igualmente, fue presentado un material audiovisual denominado “Visión de Futuro”, que repasó la historia de pilotos campeones tanto a nivel sudamericano como mundial que han salido de la pequeña pista de carrera, sin dejar de mencionar a otros grandes pilotos que nos representan en distintas categorías a nivel mundial, es decir, en el WRC y la F2.

Lea además: Karting-Ñu Guasu: Bajo lluvia con emoción

Y, finalmente, se presentó a las autoridades asistentes el proyecto para la construcción de un nuevo kartódromo, cuyo compromiso de cumplimiento también fue anunciado en la ocasión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado