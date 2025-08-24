Karting-Ñu Guasu: Bajo lluvia con emoción

Por la mañana cayó una importante lluvia que obligó a los competidores a clasificar con cubiertas para piso mojado, incluso la primera tanda se disputó así y recién para la segunda, ya sin lluvia y con viento sur a favor, volvieron a cambiar los neumáticos para piso seco y así terminó el día.

Tras la competitiva jornada, los ganadores de categorías en esta ocasión fueron los siguientes: en Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Ignacio Ayala; en Cadete, Sebastián Cañete; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en F4, Éver Martínez; en Fórmula Mundial, Marcos Balmori, en Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano, y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.

Ben Sulayem, en el KCP

Mañana, a las 17:00, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, visitará las instalaciones del KCP, junto a otras autoridades nacionales e internacionales, ocasión en la que será expuesta la historia de la pista, se realizará un reconocimiento a los pilotos históricos que han pasado por el club y será presentado el proyecto para la construcción de una nueva pista de nivel internacional, que es el anhelo de todos los amantes del deporte motor.

