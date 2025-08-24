ABC Motor

Karting-Ñu Guasu: Bajo lluvia con emoción

La primera fecha del Torneo Clausura, correspondiente al Campeonato Nacional de Karting 2025, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), se cumplió hoy en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, bajo condiciones de clima muy cambiantes, pero con la habitual emoción que nos ofrece el semillero del automovilismo nacional.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 22:02
El piloto Tony Pugliesi, con el kart #51, se adjudicó la victoria en la siempre nutrida y muy peleada categoría Rotax Micro Max.
El piloto Tony Pugliesi, con el kart #51, se adjudicó la victoria en la siempre nutrida y muy peleada categoría Rotax Micro Max.NERY SANABRIA

Por la mañana cayó una importante lluvia que obligó a los competidores a clasificar con cubiertas para piso mojado, incluso la primera tanda se disputó así y recién para la segunda, ya sin lluvia y con viento sur a favor, volvieron a cambiar los neumáticos para piso seco y así terminó el día.

Los pilotos compitieron con cubiertas para piso mojado. Fabrizio Barchini fue el ganador en Escuela.
Los pilotos compitieron con cubiertas para piso mojado. Fabrizio Barchini fue el ganador en Escuela.

Tras la competitiva jornada, los ganadores de categorías en esta ocasión fueron los siguientes: en Escuela, Fabrizio Barchini; en Semillero, Ignacio Ayala; en Cadete, Sebastián Cañete; en Rotax Micro Max, Tony Pugliesi; en F4, Éver Martínez; en Fórmula Mundial, Marcos Balmori, en Rotax Junior Max, Iván Benítez Bejarano, y en Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.

Podio F4: 1) Éver Martínez, 2) Gabrielli Silveira y 3) Fátima Terra.
Podio F4: 1) Éver Martínez, 2) Gabrielli Silveira y 3) Fátima Terra.

Lea además: Paraguay es tierra del Mundial

Ben Sulayem, en el KCP

El #1 de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ya está en Paraguay.
El #1 de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ya está en Paraguay.

Mañana, a las 17:00, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, visitará las instalaciones del KCP, junto a otras autoridades nacionales e internacionales, ocasión en la que será expuesta la historia de la pista, se realizará un reconocimiento a los pilotos históricos que han pasado por el club y será presentado el proyecto para la construcción de una nueva pista de nivel internacional, que es el anhelo de todos los amantes del deporte motor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado