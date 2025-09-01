Mundial de Rally: Paraguay sigue retumbando...

Sin lugar a dudas, en lo que va de la presente temporada, la fecha mundialista de Paraguay fue la que mayor expectativa generó entre los equipos y competidores en la previa (incluso desde su propio anuncio en junio de 2024, durante la largada simbólica del Transchaco Rally), ya que para ellos era un destino absolutamente nuevo dentro del calendario y había mucho por descubrir.

Los protagonistas fueron llegando a suelo guaraní y desde ese momento empezó el romance no solo con la característica hospitalidad del paraguayo, sino con todo el entorno que rodeaba esta décima prueba del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés), que hizo que nuestro país marcara un debut soñado con una extraordinaria fiesta motor que arrojó resultados que superaron ampliamente lo esperado.

No solo estuvieron presentes los mejores equipos y pilotos del mundo, sino que nuestro país recibió con los brazos abiertos al presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, el que fue abordado por los medios de comunicación locales e internacionales y entre otras cosas expresó cuanto sigue:

“Cuando buscamos un país, no solo consideramos las condiciones del terreno, sino también la pasión de su gente, y el pueblo paraguayo demuestra una pasión extraordinaria por el automovilismo, la misma que comparten con las autoridades. Fue una gran decisión elegir a Paraguay como sede”, afirmó el #1 de la FIA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Rally del Paraguay: ¡Gracias Ogier, un honor que seas el primer vencedor!

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y para coronar lo sucedido por primera vez en la historia de nuestro deporte motor, el ganador de la primera edición del Rally del Paraguay fue nada más y nada menos que el ocho veces campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing), que al igual que la mayoría de los pilotos y navegantes, elogió de punta a pértigo la realización del evento.

“Gracias a Paraguay. Estoy muy contento de ganar este nuevo rally y que por fin se me esté dando esto en Sudamérica, a pesar de que nunca he tenido mucha suerte aquí. Felicidades a los organizadores. Esta primera edición fue todo un éxito. Nos divertimos mucho y el ambiente fue genial todo el fin de semana, con muchísimos aficionados que vinieron a apoyarnos. Gracias a todos”, sentenció el ganador.