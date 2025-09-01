Pilotos del WRC califican a Paraguay como “el mejor momento en un rally”

Los pilotos que participaron del Mundial de Rally destacaron los aspectos positivos de la competencia y evento. Durante el fin de semana del rally, no se registraron etapas canceladas ni demoras, algo poco habitual incluso en eventos de países con larga tradición en el WRC. El piloto japonés Takamoto Katsuta subrayó: “Este rally creo que es uno de los mejores a los que he asistido. No hubo etapas canceladas, ni siquiera retrasos, todo fue fluido. Hubo mucho tráfico, pero los organizadores, la policía y el ejército hicieron un trabajo increíble para solucionarlo. Muy, muy impresionado. El parque de asistencia estaba bien diseñado y eso hizo que todos disfrutaran”.

Experiencia inolvidable para pilotos y aficionados

El ambiente y la pasión de los seguidores paraguayos dejaron una huella en los participantes. Oliver Solberg calificó el evento como “el mejor momento que he tenido en un rally”. La masiva presencia del público impulsó además sus redes sociales: “Ganamos 70,000 seguidores más. Ha sido absolutamente increíble, una experiencia única”.

Por su parte, Josh McErlean agregó: “La gente, la atmósfera y el modo en que organizaron el rally –creo que muchos pueden aprender a montar un espectáculo así”.

Grégoire Munster también destacó la organización: “La atmósfera que hubo gracias a los aficionados fue increíble y, honestamente, para ser la primera vez fue mejor que en algunos rallies con larga trayectoria”.

Desarrollo deportivo y próximos desafíos en el WRC

En lo estrictamente deportivo, Elfyn Evans logró ampliar su liderato en el campeonato tras un rally en el que admitió haber tenido cierta fortuna para mantenerse adelante. “Definitivamente, hemos tenido suerte”, reconoció el piloto británico.

Este resultado fortalece su posición de cara a las próximas citas del calendario mundial.

