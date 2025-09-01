ABC Motor

Pilotos del WRC califican a Paraguay como “el mejor momento en un rally”

Paraguay se incorporó oficialmente al calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC) como sede en la historia de la competencia. El evento cumplió y superó las expectativas tanto de equipos como de pilotos, quienes destacaron la excelencia de la organización, la ausencia de cancelaciones o retrasos y el entusiasmo inigualable de sus aficionados.

01 de septiembre de 2025 - 10:25
Los pilotos Oliver Soldberg (d) de Suecia, y el británico Elliott Edmonson, del equipo Printsport celebran el triunfo de WRC 2 en el Rally de Paraguay del Campeonato Mundial de Rally (WRC) este domingo, en Trinidad (Paraguay).
Los pilotos que participaron del Mundial de Rally destacaron los aspectos positivos de la competencia y evento. Durante el fin de semana del rally, no se registraron etapas canceladas ni demoras, algo poco habitual incluso en eventos de países con larga tradición en el WRC. El piloto japonés Takamoto Katsuta subrayó: “Este rally creo que es uno de los mejores a los que he asistido. No hubo etapas canceladas, ni siquiera retrasos, todo fue fluido. Hubo mucho tráfico, pero los organizadores, la policía y el ejército hicieron un trabajo increíble para solucionarlo. Muy, muy impresionado. El parque de asistencia estaba bien diseñado y eso hizo que todos disfrutaran”.

Personas asisten a la tercera jornada del WRC Rally de Paraguay del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) este domingo, en Trinidad (Paraguay). El WRC cerró su décima ronda en las desafiantes pistas de tierra roja de Paraguay, país que debutó como anfitrión y donde resultó ganador el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota).
Experiencia inolvidable para pilotos y aficionados

El ambiente y la pasión de los seguidores paraguayos dejaron una huella en los participantes. Oliver Solberg calificó el evento como “el mejor momento que he tenido en un rally”. La masiva presencia del público impulsó además sus redes sociales: “Ganamos 70,000 seguidores más. Ha sido absolutamente increíble, una experiencia única”.

Por su parte, Josh McErlean agregó: “La gente, la atmósfera y el modo en que organizaron el rally –creo que muchos pueden aprender a montar un espectáculo así”.

Grégoire Munster también destacó la organización: “La atmósfera que hubo gracias a los aficionados fue increíble y, honestamente, para ser la primera vez fue mejor que en algunos rallies con larga trayectoria”.

AME4981. TRINIDAD (PARAGUAY), 31/08/2025.- De izquierda a derecha, Arnaud Dunand y Yohan Rossel del equipo PH Sport, Oliver Soldberg y Elliott Edmonson del equipo Printsport, celebran el triunfo de WRC 2 en el Rally de Paraguay del Campeonato Mundial de Rally (WRC) este domingo, en Trinidad (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Desarrollo deportivo y próximos desafíos en el WRC

En lo estrictamente deportivo, Elfyn Evans logró ampliar su liderato en el campeonato tras un rally en el que admitió haber tenido cierta fortuna para mantenerse adelante. “Definitivamente, hemos tenido suerte”, reconoció el piloto británico.

Este resultado fortalece su posición de cara a las próximas citas del calendario mundial.

