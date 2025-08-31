Rally del Paraguay: ¡Gracias Ogier, un honor que seas el primer vencedor!

El ocho vences campeón del mundo, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), había arrancando el rally con un complicado primer día el viernes, cerrando la jornada en la cuarto posición a 17.8 de la punta, en manos del finlandés Kalle Rovanperä en ese momento. Pero el sábado, a partir del tramo de Artígas, inició su remontada manteniendo una pelea emocionante con Rovanperä, quien había ganado la etapa 1.

Sébastien siguió empujando y Kalle caía al abismo por un llantazo en su segunda pasada por Artígas, que prácticamente ya lo dejaba sin chances. Este tercer y último día de carrera, Loeb se encargó se mantener su primer lugar, ganando el primer tramo de Bella Vista1 y sosteniendo la diferencia en los siguiente.

Una Power Stage impresionante, como lo fue todo el Rally del Paraguay, despidió a esta maravillosa primera experiencia como anfitrión del WRC. El triunfo quedó en manos de uno de los más grandes pilotos de rally del mundo, que suma así a su increíble Palmarés ser el primero en ganar el Rally del Paraguay.

Si algo le faltaba a nuestro país para coronar el éxito del Rally del Paraguay en su debut era precisamente tener a uno de los más exitosos pilotos del mundo subiendo a lo más alto del podio, un verdadero honor para el automovilismo nacional. Obviamente, esto sin desmeritar a las demás estrellas del WRC que nos honraron con su participación y le dieron el brillo que se esperaba.

Paraguay quiere hacer historia en el Mundial de Rally y arrancó bastante bien su primera página. Fueron tres días inigualables e inéditos para nuestro país y el automovilismo nacional, sin reporte de incidentes y un público que acompañó con un comportamiento ejemplar.

Falta conocer el balance que realicen el WRC, la Promotora y la FIA, pero por lo escuchado hasta este domingo, la nota hasta podría sorprender a la organización, gracias al buen trabajo realizado en todos los ámbitos, en lo deportivo, en la seguridad, en montar un show maravilloso para la partida ceremonial y la premiación, pero lo más importante, por la hospitalidad.

Así como Sébastien Ogier y el equipo Toyota Gazoo Racing van a celebrar por el gran éxito alcanzado, Paraguay también puede descorchar un champán, brindar y decir: “Salud, hicimos un muy buen trabajo”.