Joshua Duerksen: “Es la mejor semana de Paraguay”

Joshua Duerksen extendió la felicidad del pueblo paraguayo con un podio en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Monza, la sede de la undécima fecha de la temporada 2025. El piloto de AIX Racing culminó tercero en la prueba corta y volvió a sumar puntos. El joven de 21 años festejó en el Autódromo Internacional de Monza vistiendo la camiseta de la selección de Paraguay.

“Es la mejor semana de Paraguay con los Juegos Panamericanos, el Word Rally Championship en Paraguay, la Albirroja clasificando y ahora yo en el podio”, celebró Duerksen en una breve entrevista con ESPN. “Nos vamos al Mundial por eso la Albirroja papá”, respondió el nacido en Asunción, ya con la casaca puesta y una bandera paraguaya, el trofeo y el champagne en las manos.