Paraguay continúa festejando: ¡Podio de Joshua Duerksen en Monza!

Joshua Duerksen hizo podio en la sprint de la Fórmula 2 en Italia. Dos días después de la clasificación de la selección de Paraguay al Mundial 2026, el piloto remontó posiciones y culminó tercero en el Autódromo Nazionale di Monza, en Monza, sede de la undécima fecha. El paraguayo de AIX Racing suma 6 puntos y escala en la clasificación de pilotos de la temporada.

Duerksen partió cuarto, perdió la ubicación en parte de la competencia, pero recuperó el lugar luego de un despiste de Oliver Goethe y posteriormente, en la última vuelta, la penalización de 5 segundos de Dino Beganovic permitió al guaraní finalizar tercero y subir al podio en la prueba corta por tercera vez en el año después del triunfo en Australia y el segundo puesto en Austria.

Joshua Duerksen subió al podio en Monza

¡JOSHUA DUERKSEN, AL PODIO EN MONZA! El piloto paraguayo se subió al tercer lugar en la carrera sprint del #ItalianGP de #F2. 🇵🇾🔥



Duerksen: “La mejor semana de Paraguay”

“Muy contento de poder estar en el podio. Es la mejor semana de Paraguay con los Juegos Panamericanos, el Word Rally Championship en Paraguay, la Albirroja clasificando y ahora yo en el podio”, expresó Duerksen a ESPN luego de celebrar el podio. “Nos vamos al Mundial por eso la Albirroja”, mencionó el piloto, que tenía puesta la camiseta de la Albirroja.