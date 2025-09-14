ABC Motor

Todoterreno 4x4 de Cateura: Carlos Rojas se impuso en Itá

Carlos y Benjamín Rojas, tripulación de la Mitsubishi Montero del Team Camello, fueron los vencedores en la general y la Clase TT4L de la séptima prueba del Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 del Club Cateura, que se celebró este domingo en la ciudad de Itá.

14 de septiembre de 2025 - 18:43
Carlos y Benjamín Rojas, con la Mitusbishi Montero, ganaron la general y la TT4L en Itá. (Fotos, gentileza de Mohandas Sánchez).
El clásico trazado del Centro Iteño de Volantes, al que se sumó la lluvia, fue escenario de esta competencia que reunió a 18 camionetas, que brindaron un gran espectáculo a los seguidores de la modalidad, que en gran masa colmaron el circuito.

En la vuelta final, luego de dos pasadas clasificatorias, Carlos Rojas logró sacar una diferencia de apenas tres segundos sobre Volker Huber y Walfried Vogel, quienes subieron al segundo escalón del podio con la Nissan Patrol.

En la segunda posición de la general y ganador de la Clase TT4 Extreme quedó Volker Huber.
Completaron la clasificación en la tercera posición Fernando Colmán y Luis Sánchez, con otra Montero y a tan solo cuatro segundos del ganador.

En las Clases, las posiciones quedaron como sigue: TT1: 1) Alejandro Ibarrola/Eumelio Acuña (Toyota Rav 4), 2) Anitta Guezzi/Suelly Acosta y 3) Edgardo Recalde/Alcides González.

Fernando Colmán y Luis Sánchez se adjudicaron la Clase TT3 y fueron terceros en la general.
TT2: 1) Luciano Orrego/Víctor Álvarez (Suzuki Vitara), 2) Daniel Villamayor/Julio Dávalos y 3) Alcides Soilán/Mary Soilán.

TT3: 1) Fernando Colmán/Luis Sánchez (Mitsubishi Montero), 2) Willian Ruiz Díaz/Daniel del Río y 3) Daniel Villamayor/Julio Dávalos.

TT4N: 1) Kiko López/Silver Cáceres (Ford Jeep), 2) Luis Espínola/Adriana Espínola y 3) Manuel Peláez/Miguel Gaona.

TT4L: 1) Carlos Rojas/Benjamín Rojas (Mitsubishi Montero) y 2) Junior Balbuena/Guido Vargas.

TT4 Extreme: 1) Volker Huber/Walfried Vogel (Nissan Patrol), 2) Rolando Giménez/Javier García (Daihatsu Rocky) y 3) Sergio Toryano/Víctor López/Enrique Britos.

