Todoterreno 4x4 de Cateura: Carlos Rojas se impuso en Itá

El clásico trazado del Centro Iteño de Volantes, al que se sumó la lluvia, fue escenario de esta competencia que reunió a 18 camionetas, que brindaron un gran espectáculo a los seguidores de la modalidad, que en gran masa colmaron el circuito.

En la vuelta final, luego de dos pasadas clasificatorias, Carlos Rojas logró sacar una diferencia de apenas tres segundos sobre Volker Huber y Walfried Vogel, quienes subieron al segundo escalón del podio con la Nissan Patrol.

Completaron la clasificación en la tercera posición Fernando Colmán y Luis Sánchez, con otra Montero y a tan solo cuatro segundos del ganador.

En las Clases, las posiciones quedaron como sigue: TT1: 1) Alejandro Ibarrola/Eumelio Acuña (Toyota Rav 4), 2) Anitta Guezzi/Suelly Acosta y 3) Edgardo Recalde/Alcides González.

TT2: 1) Luciano Orrego/Víctor Álvarez (Suzuki Vitara), 2) Daniel Villamayor/Julio Dávalos y 3) Alcides Soilán/Mary Soilán.

TT3: 1) Fernando Colmán/Luis Sánchez (Mitsubishi Montero), 2) Willian Ruiz Díaz/Daniel del Río y 3) Daniel Villamayor/Julio Dávalos.

TT4N: 1) Kiko López/Silver Cáceres (Ford Jeep), 2) Luis Espínola/Adriana Espínola y 3) Manuel Peláez/Miguel Gaona.

TT4L: 1) Carlos Rojas/Benjamín Rojas (Mitsubishi Montero) y 2) Junior Balbuena/Guido Vargas.

TT4 Extreme: 1) Volker Huber/Walfried Vogel (Nissan Patrol), 2) Rolando Giménez/Javier García (Daihatsu Rocky) y 3) Sergio Toryano/Víctor López/Enrique Britos.