F1-GP de Azerbaiyán: Hamilton recupera el brillo

El siete veces campeón del mundo superó a Leclerc y a su compatriota George Russell (Mercedes) por 74 y 477 milésimas de segundo, respectivamente.
Ferrari, que ha conseguido las últimas cuatro poles en Bakú gracias a Leclerc, tuvo un muy buen primer día a orillas del Mar Caspio y podría dar la sorpresa mañana en la qualy contra los grandes favoritos, los de McLaren.
“Hasta ahora todo va bien. En los tramos largos nos ha ido bastante bien. No estamos seguros de si elegiremos los neumáticos blandos o medios mañana y hemos visto que los muros están muy cerca de la pista”, señaló el director francés de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur.
