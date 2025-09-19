F1-GP de Azerbaiyán: Hamilton recupera el brillo

La leyenda Lewis Hamilton recuperó el brillo al lograr hoy el mejor tiempo en los segundos ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, por delante de su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, en una sesión en la que los McLaren, que dominan el Campeonato Mundial de la F1, tuvieron problemas.