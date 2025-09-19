Joshua Duerksen: Qualy, 14° en ambas carreras y penalización

Joshua Duerksen disputó hoy la clasificación de las carreras sprint y principal de la duodécima fecha de la Fórmula 2 de la FIA. En el retorno al Circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, donde logró en 2024 el primer triunfo en la categoría, el piloto de 21 años sufrió una qualy incidentada, con varias banderas rojas, y será décimo cuarto tanto el sábado como el domingo.

Duerksen, quien logró un doble podio histórico en Monza en la ronda anterior, arranca las pruebas desde el puesto 14 a pesar de la penalización que recibió “por reincorporarse de forma insegura por delante de Laurens van Hoepen de Tridente”. El paraguayo no fue el único sancionado y con los cambios de ubicaciones de los otros castigados, mantiene la posición en la parrilla.

Joshua Duerksen no realizó la vuelta rápida

Joshua Duerksen no pudo realizar los últimos dos giros, con el propósito de buscar la vuelta rápida. debido a los accidentes en el trazado de 6.003 kilómetros. El nacido en Asunción cronometró 1 minuto, 56 segundos y 191 milésimas en el mejor intento, quedando a 1,4 segundos del ganador, el estadounidense Jak Crawford de DAMS Lucas Oil.

La sprint es el sábado a las 07:15, hora de Paraguay, mientras que la carrera principal, el domingo a las 04:00. Duerksen debe remontar seis posiciones en la competencia corta y, cuatro en la extensa con el fin de sumar puntos en la antepenúltima fecha. El piloto de AIX Racing es décimo segundo con 47, a 127 del puntero el italiano Leonardo Fornaroli de Invicta Racing.

