ABC Motor

FIA Fórmula 2-Bakú/Carrera Sprint: Joshua, muy cerca de los puntos

El joven piloto Joshua Duerksen, de 21 años, que compite por segundo año consecutivo en la FIA Fórmula 2 bajo la estructura del equipo de origen alemán AIX Racing, culminó hoy noveno en la carrera sprint del GP de Azerbaiyán, que se disputó en el circuito callejero de Bakú, y quedó muy cerca de la zona de puntos.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 19:00
El monoplaza #20 de Joshua Duerksen (AIX Racing) escoltado por Oliver Goethe (MP Motorsport).
El monoplaza #20 de Joshua Duerksen (AIX Racing) escoltado por Oliver Goethe (MP Motorsport).

Nuestro compatriota, que inicialmente clasificó ayer en el décimo cuarto lugar, finalmente salió desde el décimo quinto, debido a una penalización que recibió tras la qualy, y lo hizo como es habitual, remontando de manera impresionante cuatro puestos ya en la primera vuelta de las veinte y uno que se corrieron en la jornada de hoy.

A partir de ahí la carrera fue nuevamente muy incidentada con innumerables abandonos (al igual que la prueba de clasificación), y el paraguayo finalmente pudo escalar al noveno lugar, quedando a tan solo un puesto de meterse a la zona de puntos, ya que en la sprint puntúan los primeros ocho clasificados.

Lea además: Joshua Duerksen: Qualy, 14° en ambas carreras y penalización

Noveno en la sprint remontando seis posiciones. Ya nos concentramos en mañana”, expresó Duerksen a través de sus redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mañana continuará la acción con la carrera principal (4:00) y Joshua volverá a partir desde el P15.

Enlace copiado