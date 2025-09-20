FIA Fórmula 2-Bakú/Carrera Sprint: Joshua, muy cerca de los puntos

Nuestro compatriota, que inicialmente clasificó ayer en el décimo cuarto lugar, finalmente salió desde el décimo quinto, debido a una penalización que recibió tras la qualy, y lo hizo como es habitual, remontando de manera impresionante cuatro puestos ya en la primera vuelta de las veinte y uno que se corrieron en la jornada de hoy.

A partir de ahí la carrera fue nuevamente muy incidentada con innumerables abandonos (al igual que la prueba de clasificación), y el paraguayo finalmente pudo escalar al noveno lugar, quedando a tan solo un puesto de meterse a la zona de puntos, ya que en la sprint puntúan los primeros ocho clasificados.

Lea además: Joshua Duerksen: Qualy, 14° en ambas carreras y penalización

“Noveno en la sprint remontando seis posiciones. Ya nos concentramos en mañana”, expresó Duerksen a través de sus redes sociales.

Mañana continuará la acción con la carrera principal (4:00) y Joshua volverá a partir desde el P15.