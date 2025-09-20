Fórmula 1-GP de Azerbaiyán/Qualy: Max consigue la “pole position”

Bajo la lluvia, el vigente cuatro veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial superó a Sainz y al neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls, mientras que los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que pelean por el título esta temporada, partirán séptimo y noveno en la parrilla de salida mañana, a partir de las 8:00 de Paraguay.

“Una clasificación larguísima. Era muy difícil acertar las curvas. Las banderas rojas te dejan sin neumáticos, pero muy contento por cómo ha ido el fin de semana por ahora”, analizó Verstappen, ganador hace dos semanas del GP de Italia.

“Desde Monza lo estamos haciendo mejor. Quiero salir bien, es una carrera larga y tendremos que cuidar los neumáticos”, añadió el neerlandés, que ha ganado tres carreras este año (Suzuka/Japón, Enzo e Dino Ferrari y Monza/Italia), pero que está lejos de la dupla de McLaren en la tabla.

