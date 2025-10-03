Karting Nacional: Aceleran en Ñu Guasu por la 2ª fecha del Clausura

La competencia arrancará bien temprano, a las 7:00, con el sorteo de los motores para las categorías Cadete y Semillero, para posteriormente, desde las 8:00, dar paso al “warm up”, con combustible proveído por la organización y cubiertas de práctica, en el siguiente orden: Cadete, Semillero, Escuela y Micro Max.

La prueba de clasificación se pondrá en marcha a las 8:52, en el mismo orden, mientras que la primera serie comenzará a las 9:25; la segunda, a las 10:25; y la final, a las 11:35.

Posteriormente, a las 12:55, se realizará la premiación a los mejores; y para las 13:15 está previsto el almuerzo, para completar la programación mañanera.

Por la tarde, desde las 13:25, iniciará el “warp up” para las categorías F4, Fórmula Mundial, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

La qualy empezará a las 14:01, la primera serie a las 14:30, la segunda a las 15:15, la final a las 16:05 y la premiación se realizará a las 17:30, respectivamente.

En esta ocasión se utilizará la variante de pista 9.