Karting Nacional: Aceleran en Ñu Guasu por la 2ª fecha del Clausura

La segunda fecha del Torneo Clausura, correspondiente al Campeonato Nacional de Karting 2025 –organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP)– se disputará en la jornada de mañana en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, ubicado en Ñu Guasu.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 01:00
Tony Pugliesi (51), ganador de la Micro Max en la primera fecha.
La competencia arrancará bien temprano, a las 7:00, con el sorteo de los motores para las categorías Cadete y Semillero, para posteriormente, desde las 8:00, dar paso al “warm up”, con combustible proveído por la organización y cubiertas de práctica, en el siguiente orden: Cadete, Semillero, Escuela y Micro Max.

La prueba de clasificación se pondrá en marcha a las 8:52, en el mismo orden, mientras que la primera serie comenzará a las 9:25; la segunda, a las 10:25; y la final, a las 11:35.

Posteriormente, a las 12:55, se realizará la premiación a los mejores; y para las 13:15 está previsto el almuerzo, para completar la programación mañanera.

Por la tarde, desde las 13:25, iniciará el “warp up” para las categorías F4, Fórmula Mundial, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

La qualy empezará a las 14:01, la primera serie a las 14:30, la segunda a las 15:15, la final a las 16:05 y la premiación se realizará a las 17:30, respectivamente.

En esta ocasión se utilizará la variante de pista 9.

