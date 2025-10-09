ABC Motor

50° Transchaco Rally: Intensos preparativos de las tripulaciones

Cada vez falta menos para la edición #50 de la máxima prueba del deporte motor de nuestro país, el Petrobras Transchaco Rally.

09 de octubre de 2025 - 21:14
Así se encuentra actualmente el Volkswagen Gol 1.6 G4 que estará al mando de Johnny Zeballos y Herib Chamas este año.
Así se encuentra actualmente el Volkswagen Gol 1.6 G4 que estará al mando de Johnny Zeballos y Herib Chamas este año.

Hasta ayer un total de 45 tripulaciones ya se anotaron para la tradicional prueba chaqueña, además de los 12 autos históricos que también confirmaron presencia.

Varios son los pilotos que se preparan intensamente para ella; entre ellos Johnny Zeballos, que este año desea cumplir el sueño de participar en su 25ª edición consecutiva desde el 2000, a bordo del Volkswagen Gol 1.6 G4, modelo 2008.

Zeballos tendrá en la butaca derecha al experimentado Herib Chamas, cinco veces ganador del TCR, quien volverá a competir luego de 17 años.

