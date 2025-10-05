CNSP-5ª fecha: ¡Candente definición del SP Pre-Chaco!

Tras una ajustadísima definición en el mano a mano final, Diego Domínguez (p) y Héctor Nunes (Toyota GR Yaris Rally2), en la tracción integral PRO; y Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4), en la simple PRO, se adjudicaron hoy la victoria del SP Pre-Chaco, que fue válido por la quinta cita del certamen de la modalidad y que además sirvió para algunos como preparativo para lo que será la prueba de clasificación del TCR50, el 19 de este mes.

Domínguez y Nunes superaron por tan solo 67 centésimas a Gustavo Saba y Jorge González (Toyota GR Yaris Rally2); y por 10,6 segundos a Ricky Escauriza y Juan José Sánchez (Škoda Fabia Rally2 Evo), que se llevaron el triunfo en la general 4x4 LIGHT.

Cabe recordar que Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) lideraron la primera jornada de ayer entre los 4x4 PRO (PE1 y PE2) –al igual que César Cruz Escobar y Jorge Arrúa (Citroën DS3 R3T Max), en la F2 PRO–, pero los primeros mencionados ya no estuvieron presentes hoy domingo (PE3 y PE4).

Por su parte, Cruz Escobar y Ayala también aventajaron por una exigua diferencia de 92 centésimas a Miguel Franco y Pedro Sosa; y por 5,9 segundos a Fabián Herrera y Marco Méndez, con sendos Peugeot 208 Rally4, siendo esta última dupla la vencedora de la F2 LIGHT.

En Cross Terra Light, Lucas Mereles y Tobías Van Humbeeck (Can Am Maverick R) destacaron a lo largo de la doble jornada en su respectiva categoría.

Los ganadores fueron: En la PRO, RC2A, Diego Domínguez (p); RC2B, Fabrizio Galanti; RC2N, Wilfried Klassen; RC4A, Miguel Franco; RC4B, Christian Duerksen; RC4C, Gabriel Duarte y RC5, Beto Ramírez.

En la divisional LIGHT, RC2, Javier Ugarriza; RC2N, Joel Benítez; RC2NL, Diego Dávalos; RC2NH, Bryan Benítez; Auto R, Fabián Herrera; RC4 16V, Udo Siemens; RC4 8V, Enzo Mayor; RC3 16V, Óscar Rojas; RC3 8V, Carlos Franco; RC4L 16V, Mathias Consani; RC4L 8V, Mathias Speranza; RC5 16V, Beto Ramírez; RC5 8V, Manuel González; RC9 16V, Marcelo Rodríguez; RC9 8V, Luis Gamarra; Autocross STD, Dennis Ávalos; Autocross FL, Óscar Ayala; UTV Turbo, Lucas Mereles y Camionetas FL, Óscar Benítez, respectivamente.