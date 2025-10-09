Club Amigos del Citroën (Py): Reunión por los 70 años del famoso Citroën DS

El 70º aniversario del icónico automóvil se celebra este año, ya que el mismo se presentó en el Salón de París de 1955, siendo conocido por su diseño rupturista y sus innovaciones tecnológicas como la suspensión hidroneumática.
Además de sus líneas vanguardistas, incorporó la dirección asistida, frenos a disco y una caja de cambios semiautomática.
La citada reunión se realizará este domingo, a partir de las 10:00, en las instalaciones de la estación de servicios Enex, sita en Avenida Mcal. López y Brasilia.
