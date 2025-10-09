ABC Motor

Moto Velocidad-AMVP/Ñu Guasu: Aceleran por la sexta fecha

El Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), tendrá su continuidad este sábado, con la disputa de la sexta fecha del calendario 2025 en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

09 de octubre de 2025 - 21:46
Los mejores exponentes de la modalidad pugnarán el sábado por los tres lugares del podio.
Según el programa oficial de la competencia, compartido por la organización del evento, las actividades de la jornada arrancarán bien temprano con las prácticas libres, desde las 7:00, con una duración de 120 minutos, y se utilizará el trazado #10.

Posteriormente, a partir de 9:30, se realizarán las inspecciones técnicas a todas y cada una de las máquinas que formarán parte de la carrera (120 minutos), para luego dar paso a la reunión de pilotos que se cumplirá a las 12:00, por un espacio de 15 minutos.

Así quedó constituido el podio final de la categoría GP Junior en la quinta fecha del certamen.
La prueba de clasificación 1 comenzará a las 12:25, en el siguiente orden: GP Junior, GP Light (7 minutos), GP Evo y GP Pro (9 minutos); mientras que la qualy 2, para las categorías GP Junior y GP Light (7 minutos), iniciará a las 13:05, para luego dar paso a la Sprint Race de la GP Evo y GP Pro (15 minutos), desde las 13:25.

La carrera 1 se pondrá en marcha a las 13:55, en el mismo orden, a 7 vueltas + 1 de calentamiento para la GP Junior; y a 16 vueltas + 2 de calentamiento, para la GP Light, GP Evo, y GP Pro.

Lea también: Moto Velocidad-AMVP: Apasionante 4ª fecha

La carrera 2 empezará a las 15:10 y se repetirá el mismo orden y formato, tras la cual se conocerán a los vencedores de esta cita.

La premiación a los mejores de la jornada, está prevista para las 16:30.

Cabe recordar que aún quedan dos fechas para el final de la presente temporada, el 15/11 y el 14/12.

