Rally Città di Bassano-Italia: Triunfo de DDB

Nuestro compatriota, navegado por el español Rogelio Peñate, tras la disputa de 9 pruebas especiales cronometradas y 2 etapas (83,3 kilómetros), superó a los pilotos locales Andrea Scalzotto (Renault Clio Rally 3), por 1:33,9, y Giovanni Cocco (Ford Fiesta Rally3), por 1:49,6, respectivamente.

Diego compitió en el evento italiano al mando del Ford Fiesta Rally3 #57, con la asistencia del equipo Pro Racing Competición y culminó 16° en la clasificación general, que fue ganada por los locales Andrea Crugnola y Andrea Sassi, a bordo del Citroën C3 Rally2.

“Y volvimos al triunfo después de algún tiempo. Muy felices por lo aprendido con Vittorio Caneva a principio de semana, que fue determinante para que diéramos otro paso adelante sobre el asfalto”, expresó el paraguayo a través de sus redes sociales.

Domínguez Bejarano, de un superlativo rendimiento esta vez sobre el asfalto, marcó el “scratch” en todos los tramos que se corrieron entre ayer (1PE) y hoy (8PE), incluyendo el shakedown, que se realizó sobre un tramo de 2,6 kilómetros.

DDB hizo su paso por este rally preparando lo que será su presencia el próximo fin de semana en el Rally de Europa Central, que se llevará a cabo del 16 al 19 de este mes, por la 12ª fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), también sobre la superficie de asfalto.