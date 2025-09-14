Rally de Chile-WRC: Ogier gana y Fau es 5º en la WRC2

La parada sudamericana del Mundial de Rally tuvo sin dudas como principal protagonista al francés Sébastien Ogier, quien se quedó con las dos pruebas en este lado del continente, el de Paraguay y este domingo el de Chile.

El piloto de Toyota conquistó por primera vez el Rally de Biobío en Chile, undécima parada del Campeonato Mundial, y destronó del liderato por el título al galés Elfyn Evans, que ahora es segundo con una diferencia de dos puntos.

Ogier, ocho veces monarca del mundo, llegó a la histórica cifra de 200 carreras en el WRC y suma 224 puntos en la clasificación del campeonato que antes de la etapa en el país austral dominaba el británico con ocho de ventaja.

La leyenda francesa, que también conquistó el Rally de Paraguay a finales de agosto pasado, se unió al estonio Ott Tänak (2019 y 2023) y al finlandés Kalle Rovanperä (2024), quienes habían sido ganadores de esta etapa en las ediciones anteriores.

Ogier finalizó primero en tres de los cuatro tramos recorridos ayer y con un tiempo de 2:55:42.1 horas conquistó su victoria 62 en competencias de rally.

“Es como queríamos. Ha sido un fin de semana más difícil que Paraguay. Tuvimos que pelear un poco más, pero podemos estar satisfechos con la forma en que terminamos. Estoy contento con eso y estoy deseando cambiar a asfalto”, dijo Ogier a la WRC.

Evans, también de Toyota, ahora tiene 222 puntos en la lucha por la corona, y se quedó con el segundo lugar del podio en Chile al terminar a 11 segundos de Ogier, mientras que el francés de Hyundai Adrien Fourmaux terminó tercero a 46,5 segundos luego de haber liderado en el primer día de la etapa.

Rovanperä no pudo revalidar su victoria del año pasado y culminó sexto en Biobío con un tiempo de 2:57:17.8 a más de un minuto y medio del ganador y se colocó a 21 puntos de distancia en la carrera por el título.

Fau, el mejor paraguayo

Fau Zaldívar tuvo un fin de semana muy provechoso, logrando ir de menos a más para terminar en el top 5 de la WRC2 y muy cerca del podio en la WRC2 Challenger, donde fue cuarto.

Junto al argentino Marcelo der Ohannesian y al mando del Skoad Fabia RS Rally2, Fau fue mejorando y las etapas del sábado y ayer, fueron de las mejores, quedando a 1.5 segundo del podio en la Challenger.

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi fueron décimos en la WRC2 y novenos en la Challenger con Toyota GR Yaris Rally2. Diego Domínguez Bejarano tuvo un fuera de pista el viernes y abandonó, mientras que Leonardo Balbuena tampoco pudo cerrar la carrera, el día sábado.