Ultimate Cup Series-Francia: Valente partirá 4° y 5° en Magny-Cours

Valente largará desde esas posiciones en las dos primeras series de carreras que se realizarán en la jornada de mañana.

Su posición de largada en la serie final se determinará de acuerdo a cómo finalice en las dos primeras carreras.

Mateo fue de menos a más durante todo el fin de semana, encontrándole el punto a este trazado en el cual está debutando.

Su equipo, el Artline Virage, prepara algunas mejoras para mañana, por lo que la expectativa es grande respecto al rendimiento que pueda tener nuestro compatriota.

Según el programa oficial de la competencia, los horarios para mañana son los siguientes:

- Carrera 1: 4:00.

- Carrera 2: 9:50.

- Carrera 3 (Final): 12:10.

Todos los horarios corresponden a Paraguay.