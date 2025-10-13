50° Transchaco Rally: Comienza una nueva ilusión...

La prueba más importante del deporte motor nacional, el Petrobras Transchaco Rally –que corresponderá a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR)–, no solo cumple 50 ediciones este año; que de por sí ya constituye un hecho más que histórico por ser una de las competencias más longevas incluso, a nivel mundial, sino que también –por el puntaje doble que otorga (70 unidades)– en la misma se definirán a los campeones de la modalidad en las diferentes categorías y clases.

En busca de ese objetivo común, algunas de las tripulaciones que formarán parte del tradicional evento (hasta el sábado 11 con 67 anotadas, 17 de ellas entre los históricos, que se suman a la gran fiesta motor en esta ocasión), hicieron su paso por la Región Occidental durante el fin de semana con el principal objetivo de levantar la hoja de ruta en las 12 pruebas especiales por las cuales pasará la carrera (con un límite de dos pasadas por cada tripulación, según resolvió la organización).

Pero, siguiendo la cronología del naciente capítulo 50 del TCR, este sábado, a partir de las 8:00, aquellos autos que durante varias horas fueron preparados sigilosamente en los diferentes talleres de los equipos y que lograron llegar a tiempo, pasarán por las rigurosas verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, y que estarán a cargo de la Comisión Técnica del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).

Posteriormente, ese mismo día, desde las 19:00, todas las máquinas subirán y bajarán por la rampa de salida para abrir oficialmente el Rally del Chaco 2025, en un lugar que será confirmado en las próximas horas pero que podría ser la zona del Puente Héroes del Chaco.

El domingo, a las 10:00, está previsto el arranque de la prueba de clasificación en el VRD –máximo coliseo automovilístico de nuestro país–, que fue testigo de memorables jornadas clasificatorias a lo largo de la historia.

Una vez cumplida la misma, conoceremos al “poleman” y comenzará una nueva ilusión.