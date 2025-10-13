Moto Velocidad/AMVP-6ª fecha: Cáceres, Acuña, Jara y Torrez, los vencedores

En el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, el pasado sábado se cumplió con éxito la sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).