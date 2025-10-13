Moto Velocidad/AMVP-6ª fecha: Cáceres, Acuña, Jara y Torrez, los vencedores

La competencia contó con una presencia importante de pilotos y un buen marco de público.
Tras las dos carreras, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:
En la GP Junior, 1) Kevin Cáceres, 2) Valentino Riveros, 3) Emily Cuevas, 4) Guillermo Lozada y 5) Santiago Torrez.
En la GP Light, 1) Cristhian Acuña, 2) Eumelio Acuña, 3) Ricardo Cuevas, 4) Oliver Cuevas y 5) Valentino Riveros.
En la GP Evo, 1) Freddy Jara, 2) David Hassen, 3) Armando Rotela, 4) Guillerme Krampe y 5) Darío Benítez.
Y en la GP Pro, 1) Nico Torrez, 2) Santiago Vogel, 3) Pedro Valiente, 4) Mauro Passarino y 5) Fabrizzio Almirón, respectivamente.