Moto Velocidad/AMVP-6ª fecha: Cáceres, Acuña, Jara y Torrez, los vencedores

En el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, el pasado sábado se cumplió con éxito la sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 22:14
Festejo en el podio GP Junior: 1) Cáceres, 2) Riveros y 3) Cuevas.
La competencia contó con una presencia importante de pilotos y un buen marco de público.

Tras las dos carreras, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la GP Junior, 1) Kevin Cáceres, 2) Valentino Riveros, 3) Emily Cuevas, 4) Guillermo Lozada y 5) Santiago Torrez.

Emocionantes y competitivas carreras se vivieron nuevamente el sábado en Ñu Guasu. Foto: JES Audiovisual.
En la GP Light, 1) Cristhian Acuña, 2) Eumelio Acuña, 3) Ricardo Cuevas, 4) Oliver Cuevas y 5) Valentino Riveros.

En la GP Evo, 1) Freddy Jara, 2) David Hassen, 3) Armando Rotela, 4) Guillerme Krampe y 5) Darío Benítez.

Posiciones finales de la GP Evo: 1) Freddy Jara, 2) David Hassen, 3) Armando Rotela, 4) Guillerme Krampe y 5) Darío Benítez. Foto: JES Audiovisual.
Y en la GP Pro, 1) Nico Torrez, 2) Santiago Vogel, 3) Pedro Valiente, 4) Mauro Passarino y 5) Fabrizzio Almirón, respectivamente.

