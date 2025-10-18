50° Transchaco Rally: ¡En marcha la edición de oro!

La prueba más importante del deporte motor nacional, el Petrobras Transchaco Rally, tuvo esta noche en la Costanera Norte una emocionante largada simbólica, que contó con la presencia; además de las autoridades y de los que habitualmente compiten por el certamen nacional de la modalidad, de las tripulaciones históricas que se sumaron al show esta vez con sus respectivas máquinas que marcaron época en la tradicional competencia.

La ceremonia de partida la abrieron los equipos Toyota Gazoo Racing Paraguay y MZ Racing, representados por Alejandro Galanti, con el Toyota GR Yaris Rally2, último vencedor en la región Occidental (2024), y por Migue Zaldívar, con el Škoda Fabia RS Rally2, escolta del citado anteriormente en la tabla de posiciones de la tracción integral en el Petrobras Campeonato Nacional de Rally, y que estarán pugnando por el título de campeón en el TCR50.

Igualmente, hoy se cumplieron exitosamente las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, en el máximo coliseo automovilístico de nuestro país, trámite memorable en el cual se conjugaron los autos históricos con los de la última generación, guiados por los protagonistas del ayer y del presente (pilotos, copilotos, mecánicos, jefes de equipo, etc.).

Por otro lado, mañana, en el autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, se llevará a cabo la prueba de clasificación, que arrancará a las 8:40, primeramente con la presentación a pista de los autos históricos; y luego, desde las 10:00, de los que compiten por la séptima y última fecha del CNR.

La primera tanda de los históricos la componen Cirilo y Fernando Sosa (Chevrolet Astra) y Mathias y Pascual Consani (p) (Toyota Vitz); mientras que la de los del Nacional, Rodrigo Oviedo y Lucas Zelaya (VW Gol G4) y Jhonny Zeballos y Herib Chamas (VW Gol G4), respectivamente.