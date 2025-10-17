50° Transchaco Rally: Verifican y parten en la previa de la clasificación

Llegó el día más esperado por todos los amantes del deporte motor de nuestro país, en el que empezarán a calentarse los motores para lo que sin lugar a dudas será una inolvidable edición #50 del Petrobras Transchaco Rally.

Las finalmente 105 tripulaciones anotadas (69 por el Campeonato Nacional de Rally y 36 por la Copa Históricos), ya que se sumaron dos más a las 103 que marcaron el cierre del periodo de las inscripciones, deberán pasar por el ineludible trámite previo de las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, que se pondrán en marcha mañana a las 8:00, en el autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá.

Cabe recordar que todos y cada uno los equipos que formarán parte de la tradicional prueba chaqueña harán su paso primeramente por el control de las documentaciones tanto de los autos como de los pilotos y copilotos.

Posteriormente, la revisión será sobre un aspecto tan fundamental, como lo es la seguridad; en las máquinas (butaca, jaula, extintor, corte corriente, etc.), y en las tripulaciones (mameluco y sus accesorios, hans, casco, guantes, etc.).

Luego la parte técnica, para corroborar si todo se encuentra adecuado a la ficha de homologación de cada auto y si el mismo está o no en condiciones de afrontar la dura competencia.

Y, finalmente, partirán desde la tradicional rampa de salida, que este año estará ubicada en el Parque Lineal de la Costanera Norte, que tendrá un “colorido patrio” del puente Héroes del Chaco acorde a una histórica edición #50, que empezará a vibrarse a partir de mañana.