50° Transchaco Rally-Clasificación: Saba y Cruz abrirán la ruta

Una vez cumplidas las dos tandas (PE1 y PE2), que se disputaron como es costumbre en el circuito doble con dos autos largando a la par, Gustavo Saba y José Luis Díaz (Toyota GR Yaris Rally2) lograron finalmente vencer por 86 centésimas a Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) y por 2,6 segundos a Agustín Alonso y Edgardo Galindo (Škoda Fabia RS Rally2).

En el caso de Saba, recuperó la “pole” que la había perdido en el 2019, con la que llega a su noveno triunfo en una “qualy”, marcando un nuevo récord y superando a Marco Darío Galanti, que tiene ocho.

Si bien Augusto Bestard y Plate (Škoda Fabia RS Rally2) fueron segundos en pista, a sólo 37 centésimas, los mismos no estarán presentes en el Chaco. Tras el final, Bestard presentó una protesta por uno de sus tiempos, pero no prosperó.

En la F2, Diego Cruz y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4) sobresalieron una vez más y serán los punteros en la PE3. César Cruz y Jorge Arrúa (Citroën DS3 R3T Max) partirán segundo en ruta, mientras que el tercero en hacerlo será Carlos Bogado, junto a Enrique Benítez, en otro auto de la marca del león.

Definitivamente fue un fin de semana con dos caras muy diferentes, pero cargado de innumerables emociones.

Por un lado, ayer se vivieron las verificaciones –en el VRD de Capiatá– con un clima fresco e incluso con alguna tenue lluvia; y se presenció la ceremonia de largada –en el Parque Lineal de la Costanera Norte– con un sol que de a poco se despedía para dar paso a los autos que subieron y bajaron por la rampa de salida.

Y por otro, hoy la temperatura en el ambiente de la prueba de clasificación –que se realizó en el máximo coliseo automovilístico de nuestro país– fue la más apta para disfrutar de la previa de una edición #50 del Petrobras Transchaco Rally, que empezó a ofrecer el primer capítulo de su repertorio.

La jornada arrancó puntualmente, con una considerable presencia de público (quizás no más que en la edición anterior) y con las tripulaciones históricas que le dieron un evidente marco “nostálgico” al inicio del TCR50.