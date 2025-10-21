50° Transchaco Rally: Varios pugnarán por el título de la F2

Al igual que en la tracción integral, la F2 (o tracción simple) también tendrá una definición para alquilar balcones en este 50° Transchaco Rally, que se disputa por la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).
Enrico Massagrande llega como líder de la categoría al suelo chaqueño; y en esta ocasión estará al mando de un Toyota Etios y no del Citroën DS3 R3T Max, con el que habitualmente compite en certamen.
Nicolás Baeza, este año con el Honda Civic Type R EP3 y no más con su habitual VW Gol Trend 16v, que muchas satisfacciones le dio, intentará llevarse la clasificación general de la F2; y, en consecuencia, el campeonato.
César Cruz Escobar es otro de los potables candidatos a quedarse con el cetro; e igualmente –ya que la tradicional prueba chaqueña otorga doble puntaje– Gianluca Laterra, Gabriel Duarte, Luis Saccomani y Pascual Consani, incluso, tienen todavía chances matemáticas de lograrlo, siempre y cuando se den algunos resultados a su favor.
Cabe recordar que en ruta los tres primeros serán Diego y César Cruz Escobar, y Carlos Bogado, respectivamente.