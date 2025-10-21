ABC Motor

50° Transchaco Rally: Varios pugnarán por el título de la F2

En total serán 77 las tripulaciones que estarán en competencia a partir de este viernes 24, desde las 8:00, en el inicio de la PE3 –denominada Cañada Elisa a Cuenca Lechera– en esta 50ª edición del Petrobras Transchaco Rally (Ver info). Diego Cruz Escobar abrirá la ruta en la F2 y varios son los pilotos que pugnarán por el título en la región Occidental

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 23:27
Enrico Massagrande, navegado por Juan José Bilbao, estará a bordo de un Toyota Etios esta vez.
Al igual que en la tracción integral, la F2 (o tracción simple) también tendrá una definición para alquilar balcones en este 50° Transchaco Rally, que se disputa por la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Enrico Massagrande llega como líder de la categoría al suelo chaqueño; y en esta ocasión estará al mando de un Toyota Etios y no del Citroën DS3 R3T Max, con el que habitualmente compite en certamen.

Nicolás Baeza, este año con el Honda Civic Type R EP3 y no más con su habitual VW Gol Trend 16v, que muchas satisfacciones le dio, intentará llevarse la clasificación general de la F2; y, en consecuencia, el campeonato.

César Cruz Escobar es otro de los potables candidatos a quedarse con el cetro; e igualmente –ya que la tradicional prueba chaqueña otorga doble puntaje– Gianluca Laterra, Gabriel Duarte, Luis Saccomani y Pascual Consani, incluso, tienen todavía chances matemáticas de lograrlo, siempre y cuando se den algunos resultados a su favor.

César Cruz Escobar y Jorge Arrúa (Citroën DS3 R3T Max #54) pondrán todo para llegar al objetivo.
Cabe recordar que en ruta los tres primeros serán Diego y César Cruz Escobar, y Carlos Bogado, respectivamente.

Orden de Largada (PE3), TCR50.
