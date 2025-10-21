50° Transchaco Rally: Varios pugnarán por el título de la F2

En total serán 77 las tripulaciones que estarán en competencia a partir de este viernes 24, desde las 8:00, en el inicio de la PE3 –denominada Cañada Elisa a Cuenca Lechera– en esta 50ª edición del Petrobras Transchaco Rally (Ver info). Diego Cruz Escobar abrirá la ruta en la F2 y varios son los pilotos que pugnarán por el título en la región Occidental