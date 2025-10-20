ABC Motor

CNR/7ª fecha-50° Transchaco Rally: Ale y Migue van por la corona del año

Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), con 155 unidades, y Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), con 152 puntos, llegan al 50º Petrobras Transchaco Rally –válido por la 7ª y última fecha del CNR)– con una diferencia de tan solo tres puntos en la tabla de posiciones de la tracción integral y van a la prueba chaqueña en busca de la corona del año.

20 de octubre de 2025 - 22:58
Gran performance de Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi en la clasificación del TCR5O que partirán 2º.
Pasó la prueba de clasificación de la edición #50 del Petrobras Transchaco Rally (PE 1 y PE2), y a partir de ahora, arranca la cuenta regresiva para lo que será el inicio de la PE3 en Cañada Elisa a Cuenca Lechera, el próximo viernes 24, a partir de las 8:00.

Hoy se dio a conocer oficialmente el orden de partida (51 autos por el CNR y 26 por la Copa Históricos: 77 en total), y será Gustavo Saba, navegado por José Luis Díaz (Toyota GR Yaris Rally2), el encargado de abrir la ruta en la región Occidental.

Migue Zaldívar y Adolfo González clasificaron 9º y fueron reubicados en el 6º lugar para el Chaco.
Por detrás de Saba, estará partiendo Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi en el Toyota GR Yaris Rally2.

Mientras que su escolta en el certamen nacional de la modalidad de rally, Migue Zaldívar, que será copilotado en esta ocasión por Adolfo González en el Škoda Fabia RS Rally2, lo hará desde la sexta posición tras ser reubicado debido a que algunos pilotos no irán al Chaco.