CNR/7ª fecha-50° Transchaco Rally: Ale y Migue van por la corona del año

Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), con 155 unidades, y Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2), con 152 puntos, llegan al 50º Petrobras Transchaco Rally –válido por la 7ª y última fecha del CNR)– con una diferencia de tan solo tres puntos en la tabla de posiciones de la tracción integral y van a la prueba chaqueña en busca de la corona del año.