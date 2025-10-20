CNR/7ª fecha-50° Transchaco Rally: Ale y Migue van por la corona del año

Pasó la prueba de clasificación de la edición #50 del Petrobras Transchaco Rally (PE 1 y PE2), y a partir de ahora, arranca la cuenta regresiva para lo que será el inicio de la PE3 en Cañada Elisa a Cuenca Lechera, el próximo viernes 24, a partir de las 8:00.
Hoy se dio a conocer oficialmente el orden de partida (51 autos por el CNR y 26 por la Copa Históricos: 77 en total), y será Gustavo Saba, navegado por José Luis Díaz (Toyota GR Yaris Rally2), el encargado de abrir la ruta en la región Occidental.
Por detrás de Saba, estará partiendo Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi en el Toyota GR Yaris Rally2.
Mientras que su escolta en el certamen nacional de la modalidad de rally, Migue Zaldívar, que será copilotado en esta ocasión por Adolfo González en el Škoda Fabia RS Rally2, lo hará desde la sexta posición tras ser reubicado debido a que algunos pilotos no irán al Chaco.