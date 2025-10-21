ABC Motor

Mapa Oficial de ABC, un clásico, así como el propio TCR50

La carrera número 50 del Transchaco Rally contará nuevamente con la presencia de ABC Color, con una amplia y completa cobertura como acostumbra nuestro medio desde hace 49 ediciones. Marcar presencia en la máxima fiesta del deporte motor paraguayo es una sana costumbre del Grupo ABC y lo hace desde el vamos, ofreciendo a sus lectores un material imperdible y muy útil para el afionado que irá al TCR, el Mapa Oficial de la competencia.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 01:00
Gustavo Saba fue el ganador de la Prueba de Clasificación del domingo en el Autódromo Rubén Dumot y será el primero en ruta el viernes cuando aranque la carrera en el Chaco.
Gustavo Saba fue el ganador de la Prueba de Clasificación del domingo en el Autódromo Rubén Dumot y será el primero en ruta el viernes cuando aranque la carrera en el Chaco.Gustavo Machado

El Mapa Oficial del TRC50 ofrece a los lectores y aficionados un material con la completa información de la carrera que arranca el viernes 24 de octubre en la región Occidental, con los puntos de partida y llegada de cada una de las 19 Pruebas Especiales que se cumplirán en suelo chaqueño, los horarios y las distancias, además de las coordenadas GPS para acceder a cualquier punto de interés en el Chaco paraguayo.

Bruno Llano, uno de los jóvenes pilotos de la nueva generación, estará en ruta con el Toyota Etios R5 desde la posición 11.
Bruno Llano, uno de los jóvenes pilotos de la nueva generación, estará en ruta con el Toyota Etios R5 desde la posición 11.

ABC Color entrega este martes 21 a sus lectores una edición más del Mapa Oficial del Transchaco Rally, un material gratuito de alta calidad con información precisa e importante gracias a todos los detalles de la competencia que contiene.

Miki Zaldívar, con el Skoda Fabia RS Rally2, parte desde la cuarta plaza, con el sueño de lograr su primer triunfo en el TCR.
Miki Zaldívar, con el Skoda Fabia RS Rally2, parte desde la cuarta plaza, con el sueño de lograr su primer triunfo en el TCR.

En el Mapa Oficial del Transchaco Rally 2025, los aficionados podrán encontrar, ente otras cosas, los horarios de largada de cada Prueba Especial, las distancias, los horarios de cierre de los tramos el día previo, los tramos que no tendrán acceso del público y los auxilios.

Adrían Salinas, con su VW Escarabajo de los Históricos, estará en el Chaco corriendo las cuatro PE asignadas para esta categoría.
Adrían Salinas, con su VW Escarabajo de los Históricos, estará en el Chaco corriendo las cuatro PE asignadas para esta categoría.

También el listado depurado de las 57 tripulaciones que cumplirán con la carrera en las tres etapas, a partir del viernes 24 hasta el domingo 26. En esta nómina también estarán las 26 tripulaciones de los autos de la categoría Históricos, que disputarán las dos especiales del viernes y las dos del domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los lectores de ABC tienen la opción de descargar en PDF el material o ingresar al link para la descarga del Mapa en Google Maps.