Mapa Oficial de ABC, un clásico, así como el propio TCR50

El Mapa Oficial del TRC50 ofrece a los lectores y aficionados un material con la completa información de la carrera que arranca el viernes 24 de octubre en la región Occidental, con los puntos de partida y llegada de cada una de las 19 Pruebas Especiales que se cumplirán en suelo chaqueño, los horarios y las distancias, además de las coordenadas GPS para acceder a cualquier punto de interés en el Chaco paraguayo.

ABC Color entrega este martes 21 a sus lectores una edición más del Mapa Oficial del Transchaco Rally, un material gratuito de alta calidad con información precisa e importante gracias a todos los detalles de la competencia que contiene.

En el Mapa Oficial del Transchaco Rally 2025, los aficionados podrán encontrar, ente otras cosas, los horarios de largada de cada Prueba Especial, las distancias, los horarios de cierre de los tramos el día previo, los tramos que no tendrán acceso del público y los auxilios.

También el listado depurado de las 57 tripulaciones que cumplirán con la carrera en las tres etapas, a partir del viernes 24 hasta el domingo 26. En esta nómina también estarán las 26 tripulaciones de los autos de la categoría Históricos, que disputarán las dos especiales del viernes y las dos del domingo.

Los lectores de ABC tienen la opción de descargar en PDF el material o ingresar al link para la descarga del Mapa en Google Maps.