Joshua Duerksen, nuevo piloto de Invicta Racing: “Confío que podemos lograr grandes cosas”

Joshua Duerksen fichó por Invicta Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2. El paraguayo dejará AIX Racing al finalizar este 2025 y subirá al monoplaza de la escudería con el propósito de pelear por el título. En 2024, los británicos conquistaron el campeonato de Constructores con el brasileño Gabriel Bortoleto (campeón de Pilotos) y el indio Kush Maini.

Duerksen no escondió el deseo de empezar a correr con el equipo y aseguró que “juntos podemos lograr grandes cosas”. “Me siento listo para luchar en primera línea cada fin de semana y demostrar de qué es capaz Paraguay. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con todos en el equipo y confío en que juntos podremos lograr grandes cosas el año que viene” expresó.

Joshua Duerksen: Dos carreras para terminar el año

La actual F2 tiene dos carreras para finalizar el año: el 29-30 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail (Qatar) y el 6-7 de diciembre en el Circuito de Yas Marina (Emiratos). Duerksen es 12° con 66 puntos, a 122 del puntero, el italiano Leonardo Fornaroli, piloto de Invicta Racing. Por su parte, el otro piloto de la escudería, el checo Roman Staněk, es noveno con 81.