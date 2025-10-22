Joshua Duerksen es nuevo piloto de Invicta Racing, la escudería vigente campeona de Fórmula 2

Es oficial: Joshua Duerksen fichó por Invicta Racing. El paraguayo de 22 años correrá en 2026 con la vigente campeona de la Fórmula 2. “Estamos encantados de anunciar el fichaje de Joshua Dürksen para la temporada 2026 de la Formula 2”, anunció el equipo británico, que en 2024 logró el título con el brasileño Gabriel Bortoleto, piloto de Kick Sauber en la Fórmula 1.

“Estoy increíblemente orgulloso de representar a Invicta Racing y Paraguay en la temporada dos mil veintiséis de Fórmula dos”, expresó Duerksen en una entrevista a la F2. “El equipo ha demostrado durante varios años que es uno de los mejores del campeonato, y estoy entusiasmado por aprovechar esta gran oportunidad”, añadió el actual uno de AIX Racing.

Joshua Duerksen: dos años en AIX Racing

Joshua Duerksen: dos años en AIX Racing

Joshua Duerksen atraviesa la segunda temporada con el equipo alemán. En la primera, fue décimo con 87 puntos después de catorce carreras, ganando la sprint en Azerbaiyán y la principal en Emiratos Árabes Unidos. En la actual y a falta de dos fechas para finalizar la competencia, es duodécimo con 66, con un triunfo en Australia y otros podios en Spielberg, Monza y Bakú.

“Es un piloto con trayectoria comprobada”

“Joshua ha sido uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 2 en las últimas dos temporadas y estamos encantados de darle la bienvenida a Invicta Racing para 2026. Es un piloto con una trayectoria comprobada, no solo con la velocidad, sino también con la mentalidad para luchar en la parte más puntera de la parrilla”, expresó James Robinson, director deportivo de Invicta Racing.

