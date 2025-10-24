Rally del Chaco: Beto Ramírez abandonó luego de un insólito...

Insólito: Federico Ramírez y Félix Ángulo abandonaron el Rally del Chaco a causa de un accidente con una camioneta de auxilio en el enlace a la primera prueba especial de la Etapa 1. El piloto y copiloto, que minutos antes habían bajado de la rampa de Mariscal Estigarribia para empezar la carrera, sufrieron daños materiales en el costado izquierdo del Toyota Etios.

“Estamos fuera de carrera tuvimos un accidente con una camioneta de auxilio en el enlace. Se dañó mucho el auto, pero por suerte fue solo daño material”, escribió Angulo en Facebook. “TCR nos vemos en el 2026. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Mil veces gracias”, agradeció el navegante de la RC5, clase que corresponde a la tracción simple.

“Tristes, quedamos fuera de carrera”

Federico Ramírez también dejó un mensaje en Facebook. “Tristes, quedamos fuera de carrera. Tuvimos un incidente con una camioneta en el enlace. Lo bueno que nadie sufrió ningún tipo de daño. Nos vemos el año que viene”, publicó el piloto, que había partido en el puesto 47 entre las 51 tripulaciones que compiten en la última fecha del Campeonato Nacional de Rally.