Fórmula 1: Norris partirá primero en México

Lando Norris superó a los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, segundo, y el británico Lewis Hamilton, tercero.

El líder del campeonato mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren) , partirá desde la séptima posición, dos espacios por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) , quien pretende seguir recortando ventajas en la lucha por el título de pilotos. “Estoy feliz de volver a la pole, ha pasado mucho tiempo”, dijo Norris, cuyo último primer puesto en una clasificación había sido en el Gran Premio de Bélgica en julio.

“He tenido algunas buenas carreras aquí en el pasado y me centraré en lo que puedo controlar. Estoy aquí para ganar” , añadió Norris. “Tengo algunos pilotos rápidos detrás de mí, no espero que sea fácil”.

Norris, segundo del campeonato mundial, a 14 puntos de Piastri, mostró solidez y consistencia en las tres mangas de la clasificatoria para finalmente llevarse su quinta pole en la temporada y la número 14 en su trayectoria en la Gran Carpa. Su resultado en México le permite entusiasmarse con recortarle distancia a Piastri, aunque para ello tendrá que hacer frente primero a los Ferrari, especialmente a Leclerc, quien mostró su manifestación de convertirse en poleman en México por tercera vez (2019, 2023).

Piastri, con problemas

Presionado por su coequipero y por el repunte de Verstappen, tercero en la lucha por la corona a 40 puntos del líder, Piastri reportó problemas con la unidad de potencia de su monoplaza pero alcanzó a superar el segundo corte clasificatorio. “Es difícil saber, las diferencias fueron más o menos las mismas durante toda la semana, realmente no entiendo qué pasó” , afirmó el australiano.

El Red Bull de Verstappen, ganador en cinco ocasiones en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, también tuvo un desempeño discreto en la qualy, con el tetracampeón mundial luchando para domar su monoplaza.

“En cada vuelta que di no sentí el auto bien, es simplemente eso, lo difícil que ha sido manejar el auto todo el fin de semana” , reconoció el neerlandés. El británico George Russell largará desde la cuarta colocación, seguido de Verstappen y de su compañero en Mercedes, el italiano Kimi Antonelli. Piastri estará acompañado en la cuarta línea del sorprendente francés Isack Hadjar, de Racing Bull, mientras que el británico Oliver Bearman (Haas) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) cierran el top-10.

Bortoleto y Colapinto, en el fondo

El español Carlos Sainz (Williams), ganador en México el año pasado, había logrado el séptimo lugar de la clasificatoria, pero tendrá que comenzar desde la duodécima casilla debido a una sanción de cinco lugares.

El madrileño se hizo merecedor de este castigo al ser considerado responsable de una colisión con Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos.

Los dos jóvenes latinoamericanos del serial fueron eliminados en el primer corte. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) quedó en la posición 16 mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá que comenzar desde el fondo de la fila.

“Avanzar a la Q2 era imposible (...) hay que mejorar para mañana, pero fue muy difícil, es un auto muy complicado, que no tiene grip (agarre), hay que trabajar bastante pero va a ser difícil. Es un circuito y un fin de semana que no nos está cayendo bien, como la mayoría”, admitió Colapinto. El Gran Premio de México se correrá el domingo a partir de las 14:00, hora mexicana (17:00 de Paraguay). AFP