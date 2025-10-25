Fau Zaldívar finalizó la Etapa 2 y continúa liderando el Rally del Chaco

Fau Zaldívar continúa primero de la clasificación general del Rally del Chaco. El piloto del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 defendió el liderato del certamen más importante del automovilismo paraguayo en las siete pruebas especiales (PE) del sábado: aunque ganó un solo tramo y hasta tuvo una camioneta de la organización en contra carrera en la PE9, el mundialista acabó con una ventaja de 4 minutos y 9 segundos sobre el perseguidor.

Zaldívar arrancó la jornada, la más complicada y la más extensa de la competencia, con 9,3 segundos sobre Migue Zaldívar, quien en el primer tramo sufrió un problema mecánico, razón por la que perdió el segundo puesto y más de 50 minutos. Desde entonces, el vigente bicampeón del Campeonato Sudamericano de Rally tuvo a Agustín Alonso y a Gustavo Saba, quien finalmente acabó segundo en la general y fue el ganador del día.

Fau Zaldívar en las 7 especiales de la Etapa 2

Fau Zaldívar triunfó en los 25 kilómetros de Cemelpa-Ruta D092 (PE9), terminó segundo en los 10,37 km de Cuartel Infante Rivarola-Aduana Infante Rivarola (PE10); acabó segundo en los 22,98 km de Picada Chucho-Línea Fronteriza (PE11), fue tercero en los 63,5 km de Línea Fronteriza-Pozo Indio (PE12); segundo en los 20,45 km de Linea 40 y 19-La Verónica (PE13), finalizó cuarto en los 32,72 de Picada León Pirú-Misión Santa Rosa 2 (PE14); y segundo 32,9 km de Campo Karen Inicio-Campo Karen Final (PE15).

Rally del Chaco: El Top 5 luego de la Etapa 2

1- Fau Zaldívar

2- Gustavo Saba +4:09’’

3- Agustín Alonso +7:01’’

4- Fabrizio Galanti +26:46’’

5- Luis Ortega +45:00

Fau y la camioneta de seguridad a contra carrera

Fau Zaldívar sufrió un retraso en la PE11 al frenar a cero por una camioneta de seguridad del Touring y Automóvil Club Paraguayo, organizador del Transchaco Rally, en pleno tramo y a contra carrera. “Una Tacoma gris viniendo de frente con cartel de seguridad”, expresó a GEN en la asistencia del Hyundai i20 N Rally 2 Step 2. “El Touring no da más. Estoy caliente. Frené a cero, tuvo que hacer reversa la camioneta para darme paso y yo tuve que desviar por el costado”, añadió el piloto de MZ Racing.

Fau Zaldívar abre la Etapa 3 del Rally del Chaco

Fau Zaldívar abre el domingo la Etapa 3 del Rally del Chaco. El último y decisivo día tiene 6 pruebas especiales: son 123,28 kilómetros cronometrados y 556,79 de enlaces. La PE16, la primera, es Granja Intendente-Granja Lechera 2 a las 07:35 (24,01 km), la PE17 es Ruta PY 15 Largada-Ocho Cue a las 08:23 (24,88 km) y la PE18, Picada Histórica-Ruta Transchaco a las 08:56 (12,75 km). Los tres tramos son reiterados a las 09:50 (PE19), 10:47 (PE20) y 11:20 (PE21) respectivamente.