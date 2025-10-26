Fau Zaldívar: “Una pena la verdad, pero así son los autos”

Fau Zaldívar no pudo sostener la diferencia en la clasificación general en la última prueba especial y perdió la oportunidad de conquistar el Rally del Chaco 2025. El piloto sufrió un problema mecánico con el Hyundai i20 N Rally2 Step 2 en el tramo de Picada Histórica-Ruta Transchaco y fue superado por Gustavo Saba, quien finalmente celebró la victoria.

Zaldívar explicó que los dos llantazos en la PE previa provocaron dañaron el auto. “Una pena la verdad, pero así son los autos”, comenzó a ABC Motor al finalizar la carrera en Mariscal Estigarribia. “Veníamos bien pero en el tramo anterior, tuvimos un doble llantazo y por lo visto el auto sufrió y se rompió en una frenada”, finalizó al cruzar la meta en el segundo lugar.