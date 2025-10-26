ABC Motor

Fau Zaldívar: “Una pena la verdad, pero así son los autos”

Fau Zaldívar estuvo muy cerca de ganar el Rally del Chaco 2025: el piloto lideraba la carrera hasta la última prueba especial, en la que el Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 sufrió un problema mecánico y cedió el primer lugar a Gustavo Saba.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 18:42
El piloto Fau Zaldívar (i) junto a su padre Miguel Zaldívar después de finalizar el Rally del Chaco 2025.
Fau Zaldívar no pudo sostener la diferencia en la clasificación general en la última prueba especial y perdió la oportunidad de conquistar el Rally del Chaco 2025. El piloto sufrió un problema mecánico con el Hyundai i20 N Rally2 Step 2 en el tramo de Picada Histórica-Ruta Transchaco y fue superado por Gustavo Saba, quien finalmente celebró la victoria.

Zaldívar explicó que los dos llantazos en la PE previa provocaron dañaron el auto. “Una pena la verdad, pero así son los autos”, comenzó a ABC Motor al finalizar la carrera en Mariscal Estigarribia. “Veníamos bien pero en el tramo anterior, tuvimos un doble llantazo y por lo visto el auto sufrió y se rompió en una frenada”, finalizó al cruzar la meta en el segundo lugar.