Fórmula 1: Norris triunfa en México y se apodera de la punta

Óscar Piastri, quien llegó líder a México, cedió el primer puesto tras terminar en el quinto lugar.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó tercero y está a 36 enteros de Norris y a 35 de Piastri en la clasificación general, una distancia corta que mantiene con vida sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial.

“Había que mantenerse muy concentrado al principio y después la carrera fue bastante lineal. Buena salida, buena primera vuelta y pude abrir hueco”, celebró el flamante líder.

“El ambiente era increíble, es realmente fantástico ganar aquí por primera vez. Ahora vamos a ir semana a semana”, destacó Norris, que logró su sexto triunfo de la temporada y el décimo en la F1.

Norris defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30.324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari. “No sabíamos qué esperar aquí, así que subir al podio es una agradable sorpresa”, destacó Leclerc, quien consiguió su séptimo podio de la campaña.

Los pilotos de las tres primeras líneas protagonizaron una salida agresiva en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Norris, Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen llegaron casi juntos a la primera curva.

En el intento de mejorar su quinto lugar inicial, Mad Max se lanzó por el rebase, pero la maniobra no salió bien y momentáneamente quedó fuera de la pista en la zona de hierba.

“La salida fue muy agitada y casi me estrello. Luchar por el segundo puesto con todo lo que pasó... Ha sido una carrera muy buena para mí”, reflexionó el neerlandés, que había ganado tres de las últimas cuatro carreras.

Piastri rescató puntos

Resignado a no llegar al podio, Piastri se enfocó en remontar posiciones y pudo rebasar a los dos pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, que terminaron sexto y séptimo.

El australiano intentó hacerse con el cuarto lugar, que le habría permitido conservar el liderato, pero no pudo superar al británico Oliver Bearman (Haas), la sorpresa en Ciudad de México.

“Con suerte podremos enderezar el camino (...) y hacer algunas cosas diferente”, valoró Piastri.