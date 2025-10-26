Rally del Chaco en vivo: La Etapa 3 define al ganador de la edición 50

El Rally del Chaco define al ganador de la edición 50. Fau Zaldívar abre camino escoltado por Gustavo Saba y Agustín Alonso.

Rally del Chaco: La Etapa 3 en vivo

08:40 La próxima especial arranca a las 09:26

La siguiente especial del día, la segunda de la Etapa 3, arranca a las 09:26 en los 12,75 kilómetros de Picada Histórica-Ruta Transchaco. Seguí en vivo los tiempos por ABC.

08:30 La clasificación del Rally del Chaco 2025

1- Fau Zaldívar

2- Gustavo Saba 3′24′'

3- Agustín Alonso 7′00′'

4- Luis Ortega 45′47′'

08:26 Agustín Alonso terminó la especial 16

Agustín Alonso marcó 15 minutos y 50 segundos en la primera especial de la Etapa 3. Seguí en vivo los tiempos por ABC.

08:23 Gustavo Saba llegó a Cuenca Lechera 2

Gustavo Saba terminó la PE16 y marcó el mejor tiempo del tramo: 15 minutos y 6 segundos. Seguí en vivo los tiempos por ABC.

08:21 Fau Zaldívar finalizó la PE16 en Cuenca Lechera 2

Fau Zaldívar completó la PE16, la primera de la Etapa 3: 16 minutos y 6 segundos. Seguí en vivo los tiempos por ABC.

08:13 El Touring suspendió la PE17 de la Etapa 3

El Touring suspendió la prueba especial 17, Ruta 15-Ocho Cué. La Etapa 3 tendrá solo 5 PE. Seguí en vivo los tiempos por ABC.

08:08 Gustavo Saba también está en carrera

Gustavo Saba está en el tramo de la PE16, la primera de la Etapa 3. Seguí en vivo los tiempos por ABC.

08:05 Fau Zaldívar corre la primera especial del día

Fau Zaldívar, líder de la clasificación, abre camino en la Etapa 3 del Rally del Chaco. Seguí en vivo los tiempos por ABC.