Migue Zaldívar campeón 2025: “Cumplí uno de mis objetivos”

Migue Zaldívar ganó hoy el Campeonato Nacional de Rally 2025. El piloto del MZ Racing finalizó séptimo en la clasificación general del Rally del Chaco, pero sumó los puntos de sexto en la última fecha de la temporada y superó por 10 unidades a Alejandro Galanti en la tabla de posiciones de pilotos para conquistar la principal categoría del automovilismo paraguayo por primera vez.

Una vez culminada la PE21, la última de la carrera, Zaldívar celebró el título, pero también lamentó el segundo lugar de Fau Zaldívar, quien ganaba la competencia hasta que fue superado por Gustavo Saba, debido a problemas mecánicos, en el último tramo. “Contento por un lado, pero muy triste por el otro”, expresó a ABC Motor tras bajar la bandera a cuadros.

“Le tengo respeto y admiración a Fau porque le conozco comparto con él. Sé lo que significa todo el trabajo que él hace detrás de su profesión. Se le escapó en el último tramo”, mencionó. “Supe que este rally, en especial, no estaba nada dicho hasta el último tramo porque fue una tercera etapa muy difícil. Una lástima, el año que viene vamos a volver mucho más fuerte”, avisó.

“Yo este año aprendí muchísimo, gané mucha experiencia, triste por lo de Fau, pero por el otro muy contento por el trabajo que hice durante todo el año”, añadió Migue, quien acabó segundo tras la Etapa 1, finalizó noveno después de la Etapa 2 y, séptimo luego de la Etapa 3. Además de los 30 de la carrera, logró los 6 de la tercera posición en la Power Stage (PE21).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“A comienzo de año le dije a mi papá (Miguel Zaldívar) que le quería poner mucho esfuerzo al rally y que me diera mi espacio. Siempre me dio. Quería dedicarme mucho, cumplir objetivos. Cumplí uno de mis objetivos, falta el Chaco y falta CODASUR, que todavía no está nada dicho. Tratar de cerrar el CODASUR para el equipo y si no, que gane Fau”, finalizó Migue.