TCR50-Gustavo Saba Rodríguez: ¡Un largo camino recorrido...!

El experimentado piloto de 46 años, Gustavo Saba Rodríguez, navegado por el copiloto argentino José Luis “El Pepe” Díaz, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, del Saba Competición, finalmente fue el vencedor de la edición #50 del Petrobras Transchaco Rally.

Tras lo que fue una extraordinaria definición en el último tramo de la competencia (Picada Histórica a Ruta Transchaco, de 12,7 kilómetros), la dupla Saba y Díaz logró recortar la diferencia que tenía en contra con relación a Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, quienes tuvieron un doble llantazo y problemas mecánicos en el Hyundai i20 N Rally2 (MZ Racing) en la parte final de la carrera, que le privaron de la victoria en esta ocasión y finalizaron en el segundo lugar.

La dupla compuesta por Agustín Alonso Zapag y Edgardo Galindo, con un Škoda Fabia RS Rally2, del Copetrol Rally Team, completó el podio, en lo que sin lugar a dudas será una de las ediciones más recordadas de los últimos tiempos.

Gustavo, quien no tuvo una primera etapa efectiva el pasado viernes (y así lo reconoció), se metió a la conversación el sábado tras el cierre de la etapa 2, no por los guarismos de los números (diferencias), sino por la determinación que tuvo para encarar la jornada ganando prácticamente todo con el principal objetivo de recortar la brecha.

Y así lo hizo, repitiendo el mismo libreto el domingo, descontando todo lo que podía con ímpetu y perseverancia, dos valores claves –soportados y consolidados sobre la base de un gran equipo y acompañado de la familia– con los cuales llegó a su primera corona en el Transchaco Rally, después de haberlo intentado tantas veces desde aquella primera vez que decidió enfrentar al Chaco.

Saba también, luego de 15 años, es el piloto que vence en la región Occidental partiendo desde la “pole”. El último había sido Alejandro Galanti, con el Toyota Célica ST 185, en la edición de 2010.