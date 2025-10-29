Touring Club oficializa los resultados del TCR50

Dichos resultados oficiales certifican la victoria en la general y la Clase RC2A de Gustavo Saba y el argentino José Díaz, al mando del Toyota GR Yaris Rally2. Esta dupla subirá a lo más alto del podio el viernes, durante la ceremonia de premiación del TCR50, a celebrarse en el Autódromo Rubén Dumot de Capiatá, a partir de las 21:00.

La ocasión será propicia además para cumplir con la premiación a los campeones del Campeonato Nacional de Rally 2025, que tiene como nuevo monarca a Migue Zaldívar.

Junto a Saba y Díaz, estarán en el escenario las siguientes cinco tripulaciones mejores clasificadas en la general, donde están Fau Zaldívar/Marcelo der Ohannesian, Agustín Alonso/Edgardo Galindo, Luis Ortega/Leonardo Suaya, Gerardo Wasmosy/Germán Maune y Luis Panza/José Luis Panza.

En la general de la tracción sencilla, Carlos Bogado y Enrique Benítez (Peugeot 208 Rally4) son los consagrados como campeones del TCR50, ubicados al final por delante de Gabriel Duarte/Luis Quevedo y Gianluca Laterra/Ricardo Laterra.

Las tripulaciones destacadas en las Clases también subirán al podio para recibir sus trofeos, así como las tripulaciones que lograron “dar la vuelta” pero no ocupan posición de podio en las Clases, recibirán las plaquetas “Choferes del Chaco”.