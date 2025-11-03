WRC-13ª fecha-Japón: Llega el Rally del Sol Naciente

El Rally de Japón se desarrollará entre las localidades de Aichi y Gifu, sobre las estrechas y sinuosas carreteras de montaña rodeadas de pintorescos bosques, con el Toyota Stadium como epicentro del parque de servicio.

El itinerario incluye tramos clásicos como Inabu/ Shitara, Shinshiro, Isegami’s Tunnel y Mt. Kasagi, además de la nueva super especial urbana en el Toyota City.

La competencia comenzará el jueves con el shakedown en el Kuragaike Park y concluirá el domingo en las zonas de Nukata y Lago Mikawako, cerca de Okazaki. Como siempre, el clima otoñal japonés podría ser un factor determinante.

“Japón es un evento muy especial, pero también muy exigente. Las carreteras son estrechas, técnicas y no perdonan errores. La clave es mantener la concentración en cada curva”, comentó el actual líder del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el piloto galés Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing), que coincidentemente es el último ganador en tierras japonesas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: WRC-Rally de Europa Central: DDB subió al podio de la WRC3

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carrera tendrá cuatro jornadas, distribuidas en veinte pruebas especiales cronometradas, con 305,3 kilómetros bajo el reloj, 628,5 de enlaces y 933,8 de recorrido total.

Elfyn Evans (36 años) llega a esta carrera con 247 puntos, 13 más que el francés Sébastien Ogier, al igual que el finlandés Kalle Rovanperä, que alcanzaron 234 unidades tras el Rally de Europa Central.

Un paraguayo en Japón

Por su parte, el piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, de 25 años, también estará en competencia a bordo del Toyota GR Yaris Rally2 #26, con la asistencia del equipo español Teo Martin Motorsport.

Como es habitual, nuestro compatriota estará navegado por el experimentado copiloto español de Islas Canarias, Rogelio Peñate, con quien ya estuvo realizando las primeras pruebas ayer, buscando la mejor puesta a punto del auto.