ABC Motor

WRC-Rally de Europa Central: DDB subió al podio de la WRC3

El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, de 25 años, culminó el pasado domingo la exigente carrera de asfalto que unió a tres países: Austria, República Checa y Alemania, denominada Rally de Europa Central, que se disputó por la 12ª fecha del calendario 2025 Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 22:46
Sectores complicados de asfalto, con barro incluso, superaron Diego y Rogelio durante la carrera.
Sectores complicados de asfalto, con barro incluso, superaron Diego y Rogelio durante la carrera.Gentileza

Nuestro compatriota, navegado por el copiloto español, Rogelio Peñate, a bordo del Ford Fiesta Rally3, terminó clasificado en el tercer lugar de la categoría WRC3 y en el cuarto de la JWRC, que cumplió con su quinta y última cita de la presente temporada.

Lea también: WRC-Rally de Europa Central: Diego finaliza la segunda etapa

“Comenzando a romper con el mito que a los sudamericanos no nos gustan los rally de asfalto. Nos encantan. Costó y mucho, pero con Rogelio pusimos todo para estar peleando en la punta al principio, para recuperarnos cuando se complicaron las cosas al final del viernes, y para remontar durante dos días y llevarnos el primer podio del año en el asfalto del mundial, en nuestro debut en el Rally de Europa Central”, expresó Diego.