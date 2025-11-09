Campeonato Mundial de Resistencia (WEC): Doblete de Ferrari en Baréin

Sin embargo, la celebración mayor se la llevó la escudería Ferrari, que conquistó los dos títulos en disputa: el Campeonato Mundial de Fabricantes de Hypercar, y el título de pilotos con James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi, todos a bordo del Ferrari 499P #51.

Para Toyota, el doblete conseguido por sus autos en Baréin endulzan una temporada que fue muy mala desde el inicio, sin siquiera un podio en las siete carrera anteriores.

La carrera fue dominada por el Toyota #7, que largando desde la “pole” lideró la mayor parte de la carrera, cruzando finalmente la meta con una ventaja de poco menos de 20 segundos sobre el Toyota #8, pilotado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa.

Este resultado significó que cinco escuderías triunfaron al menos una vez en la actual temporada de Hypercars del WEC, demostrando la competitividad de la serie, y catapultó a Toyota del cuarto al segundo puesto en la clasificación de Constructores, una posición impensada antes de la carrera.