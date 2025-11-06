Super Prime-Costanera Sur: Desafío del Asfalto cerrará el año

El Super Prime Desafío del Asfalto se desarrollará en la Costanera Sur y contará con el apoyo de la Municipalidad de Asunción.

Las inscripciones para formar parte del evento están abiertas y se extenderán hasta el jueves 27 de este mes, a las 18:00.

Según el programa oficial de la competencia, de 7:30 a 11:00, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, con lugar a confirmar. A las 11:30 está prevista la reunión obligatoria de pilotos en el parque de reparaciones y de 12:00 a 14:00 se realizará la recorrida controlada al tramo máximo a dos pasadas por cada tripulación.

Finalmente, a las 14:30 partirá el primer auto que estará abriendo la carrera en la primera de las tres vueltas que darán todos y cada uno de los competidores, tras las cuales se premiará a los mejores de la jornada a partir de las 22:30, respectivamente.

Hasta ayer, un total de 65 tripulaciones ya estaban anotadas para lo que será el cierre de la presente temporada en la modalidad de super prime, cifra esta que definitivamente será superior y que desde ya genera una gran expectativa entre los aficionados que disfrutarán con el paso de todas las máquinas.