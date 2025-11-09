Campeonato Paraguayo de Rally Cross Country: Desafío Ñeembucú cerrará el año

La modalidad de rally cross country tendrá su continuidad y cierre de año este fin de semana, del viernes 14 al domingo 16, con el desarrollo del “Desafío Ñeembucú - La Prueba Máxima”.

Según el programa oficial de la competencia, las inscripciones para formar parte del evento se encuentran abiertas y se extenderán hasta este jueves 13, a las 17:00.

El costo para las camionetas y los UTV es de G. 1.000.000, y para las motos y quads, G. 500.000. El costo del dispositivo Stella (GPS) es de US$ 245, y según la organización, ya realizó el recambio total de los mismos y se hace responsable de todas las gestiones.

La carrera tendrá nuevamente como epicentro a la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú.

Las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, al igual que la instalación del sistema GPS, se realizarán este viernes 14, a partir de las 12:00, en el Polideportivo Roberto Cabañas.

Ese mismo día, se realizará el prólogo en la Costanera de Pilar, seguido de la tradicional largada simbólica, marcando el inicio oficial del evento en el sur del país.

El recorrido total cronometrado de la doble jornada será de 716 km, distribuidos en dos etapas según el siguiente detalle:

- Sábado 15: Etapa 1, sector selectivo, 413 km, enlace estimado, 82 km.

- Domingo 16: Etapa 2, sector selectivo, 303 km, enlace estimado, 58 km.

La etapa 1 corresponderá a la tercera fecha del certamen, mientras que la 2, a la cuarta y última.