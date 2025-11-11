Mundial de Rally: Tänak deja el WRC; Solberg a TGR

A falta de una fecha para la finalización de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Rally (WRC), la de Arabia Saudí, que se llevará a cabo del miércoles 26 al sábado 29 de noviembre próximo, y luego de lo que fue la disputa del Rally de Japón, varias fueron las novedades que surgieron en torno al futuro de algunos pilotos dentro de la modalidad para la próxima temporada 2026.

Por un lado, el campeón del mundo de 2019, el estonio Ott Tänak, de 38 años, anunció oficialmente que no formará parte de la temporada 2026 del WRC.

“Ha llegado un momento donde tengo que medir el balance entre la competición y la vida personal. Mis hijos están creciendo, la vida va rápido y quiero estar presente en los momentos más importantes”, expresó el piloto del equipo surcoreano Hyundai Motorsport tras el rally nipón.

“Sí, es el momento correcto para dedicar más tiempo a mi familia en Estonia”, añadió el experimentado piloto que tuvo su paso por los tres equipos más importantes del certamen ecuménico de la modalidad de rally, Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport y M-Sport Ford, respectivamente.

Por otro, el sueco Oliver Solberg, de 24 años y actual campeón de la categoría WRC2, firmó contrato con el equipo oficial Toyota Gazoo Racing y formará parte de la alineación oficial de pilotos –a tiempo completo– que competirá durante el próximo año en el WRC.

“Es un sueño hecho realidad. Es la primera vez que participaré a tiempo completo en el WRC y seguro que habrá mucho que aprender. La expectativa será grande durante todo el 2026”, señaló el piloto que ganó en la WRC2 9 de las 13 carreras que se corrieron este año.

“Ya logré mi primera victoria (Estonia), por lo que esa presión desapareció, así que sé que puedo llegar a más si nos preparamos bien”, concluyó.