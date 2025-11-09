WRC-13ª fecha/Rally de Japón: Todo se definirá en la última cita

Sébastien Ogier y Vincent Landais acumularon en el Rally de Japón un tiempo total de carrera de 3:21:08,9, dejando atrás a Elfyn Evans y Scott Martin a 11,6 segundos (2°) y a Sami Pajari y Marko Salminen a 2:05,0 (3°), todos con Toyota, estos últimos beneficiados por el accidente del francés Adrien Fourmaux (Hyundai), que abandonó tras chocar contra un árbol cuando iba tercero.

Fourmaux se vio obligado a retirarse por tal motivo, mientras que Ogier y Evans peleaban el liderato por un estrecho margen.

El ocho veces campeón del mundo de la modalidad de rally, Sébastien, ya había iniciado la etapa de hoy con un poco más de 5 segundos de ventaja sobre Evans, tras la disputa de la primera prueba especial cronometrada, que al final la extendió a casi el doble.

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) cruzó la meta del rally nipón en la sexta posición, situación que lo deja a 24 puntos de la punta en la tabla de posiciones del certamen, que sigue en manos de Elfyn.

La última etapa se desarrolló íntegramente bajó lluvia, que complicó la conducción de los pilotos sobre el resbaladizo asfalto japonés.

Tras el penúltimo rally, Evans se mantiene al frente de la clasificación del WRC con 272 puntos, seguido por Ogier, con 269, y por Rovanperä, con 248. Cuarto es el estonio Ott Tänak (Hyundai), con el primer coche que no es de la marca Toyota, con 213 unidades. Al término de la fecha japonesa, Tänak comunicó que dejará de competir a tiempo completo en el WRC, en el 2026.

La temporada 2025 del certamen ecuménico de la modalidad de rally finalizará con el Rally de Arabia Saudí, que se llevará a cabo del 26 y 29 de noviembre, que además de debutar en el calendario, definirá al campeón mundial.

En cuanto a Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate (Toyota), finalizaron en el sexto lugar de la WRC2 y la WRC2 Challenger.