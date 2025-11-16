Campeonato Nacional de Moto Velocidad-AMVP: Sensacional 7ª fecha en Ñu Guasu

Ayer sábado se llevó a cabo la séptima y penúltima fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

El evento arrancó bien temprano con la habitual reunión de pilotos, y posteriormente se inició la prueba de clasificación que ordenaría luego la grilla de partida en las dos carreras que se disputaron en la ocasión.

Lea también: Moto Velocidad/AMVP-6ª fecha: Cáceres, Acuña, Jara y Torrez, los vencedores

Primeramente, ingresaron las motos de la categoría GP Junior en busca de los mejores tiempos, luego lo hicieron las de la GP Light, GP Evo y GP Pro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La carrera 1, en la GP Junior, fue a 6 vueltas + 1 de calentamiento; en la GP Light, a 12 vueltas + 2 de calentamiento, al igual que en la GP Evo y GP Pro, y la carrera 2, fue bajo las mismas condiciones y en el mencionado orden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras lo que fue una sensacional jornada, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma: En la GP Junior, 1) Valentino Riveros, 2) Kevin Cáceres, 3) Emily Cuevas, 4) Guillermo Lozada y 5) Santiago Torrez. En la GP Light, 1) Eumelio Acuña, 2) Adriel Alarcón y 3) Jorge Casaccia.

En la GP Evo, 1) Agustín Passarino, 2) Freddy Jara, 3) Hassen David, 4) Valentín Romero y 5) Darío Benítez.

En la GP Pro, 1) Nico Tórrez, 2) Santiago Vogel, 3) Narito Pereyra, 4) Mauro Passarino y 5) Sergio Caballero.

La última fecha, la octava, será el 14 de diciembre.