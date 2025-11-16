ABC Motor
16 de noviembre de 2025 - 18:26

Campeonato Nacional de Moto Velocidad-AMVP: Sensacional 7ª fecha en Ñu Guasu

Espectacular maniobra de Nico Tórrez (46) en una de las carreras que se corrieron el sábado. El piloto se adjudicó la victoria en la categoría GP Pro.
El Campeonato Nacional de Moto Velocidad tuvo su continuidad ayer en Ñu Guasu, con la disputa de la séptima y penúltima fecha del calendario 2025. Valentino Riveros, Eumelio Acuña, Agustín Passarino y Nico Torrez fueron los vencedores de una sensacional jornada sobre dos ruedas.

Por ABC Color

Ayer sábado se llevó a cabo la séptima y penúltima fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

El evento arrancó bien temprano con la habitual reunión de pilotos, y posteriormente se inició la prueba de clasificación que ordenaría luego la grilla de partida en las dos carreras que se disputaron en la ocasión.

Primeramente, ingresaron las motos de la categoría GP Junior en busca de los mejores tiempos, luego lo hicieron las de la GP Light, GP Evo y GP Pro.

Celebración en la categoría GP Junior: 1°) Riveros, 2°) Cáceres, 3°) Cuevas, 4°) Lozada y 5°) Tórrez.
La carrera 1, en la GP Junior, fue a 6 vueltas + 1 de calentamiento; en la GP Light, a 12 vueltas + 2 de calentamiento, al igual que en la GP Evo y GP Pro, y la carrera 2, fue bajo las mismas condiciones y en el mencionado orden.

Tras lo que fue una sensacional jornada, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma: En la GP Junior, 1) Valentino Riveros, 2) Kevin Cáceres, 3) Emily Cuevas, 4) Guillermo Lozada y 5) Santiago Torrez. En la GP Light, 1) Eumelio Acuña, 2) Adriel Alarcón y 3) Jorge Casaccia.

Podio final de la competitiva GP Light: 1°) Eumelio Acuña, 2°) Adriel Alarcón y 3°) Jorge Casaccia.
En la GP Evo, 1) Agustín Passarino, 2) Freddy Jara, 3) Hassen David, 4) Valentín Romero y 5) Darío Benítez.

Podio de la categoría GP Evo: 1°) Passarino, 2°) Jara y 3°) David.
En la GP Pro, 1) Nico Tórrez, 2) Santiago Vogel, 3) Narito Pereyra, 4) Mauro Passarino y 5) Sergio Caballero.

La última fecha, la octava, será el 14 de diciembre.